MONDIALE PATTINAGGIO COLOMBIA. QUI SENIOR, PODIO TUTTO ITALIANO NELLE COPPIE DANZA E ARTISTICO

(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 PODIO MONDIALE TUTTO ITALIANO SIA NELLE COPPIE DANZA, SIA NELLE COPPIE ARTISTICO SENIOR

Prosegue il Mondiale di pattinaggio artistico a Ibagué-Tolima. Anche oggi (domenica 24 settembre) Italia in grande spolvero con le Coppie danza e le Coppie artistico Senior, che occupano rispettivamente tutti e tre i gradini del podio, e con l’oro e l’argento delle Coppie artistico Junior.

COPPIE DANZA. Nella categoria Junior la Nazionale del ct Fabio Hollan conferma un quinto posto con i campioni italiani Alice Vedova ed Emanuele Babuin che portano in pista Galileo Galilei; per loro un punteggio di 103.46. Come detto qualche giorno fa, non ha invece gareggiato l’altra coppia azzurra composta da Davide Benassi e Mathilda Pietrobuoni. Si laureano campioni mondiali Junior, facendo esplodere di applausi il Coliseo Mayor, i padroni di casa Maria Paula Munoz e Jeshua Folleco con 132.14, secondi i portoghesi Ema Sousa e Diogo Carvalho (126.40) e terzi i compagni di squadra Mariana Pinheiro e Diogo Ferreira (121.76).

Tra i Senior trionfo azzurro, con l’Italia che occupa tutti i gradini del podio. Si laureano campioni mondiali (seppur al primo anno in categoria) Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi. Per lei, oltretutto, seconda medaglia d’oro al collo dopo quella nella Solo dance. Dunque Sasso-Altieri al primo posto con “The Shadow” che merita 159.86 punti. Il tandem è reduce da un periodo tutto in salita dopo il recupero dell’infortunio di Altieri. Seconda un’altra coppia azzurra, quella composta da Martina Nuti e Nicholas Masiero che, con il loro “Change your perspective”, ottengono 154.83. La coppia ha iniziato a pattinare assieme pochi mesi fa e per Nuti si tratta della prima competizione Mondiale. E poi il colpo di scena con Caterina Artoni e Raoul Allegranti che dalla sesta posizione volano in terza con “Apollo and Daphne”, 143.06.

COPPIE ARTISTICO. Al termine del programma lungo non lasciano la prima e la seconda posizione rispettivamente Matilde Matteucci-José Inglese (133.64) e Anna Serafini-Manuel Cioni (124.31). Simpatica scelta di Matteucci che per questa gara ha interpretato “Mercoledì Addams”, protagonista di una recente serie televisiva che piace particolarmente alla pattinatrice azzurra. Chiude la classifica la coppia argentina composta da Julieta Cuvertino e Gaston Cuello, 75.43.

Senior azzurri in grande spolvero con tutto il podio che si tinge di bianco-rosso-verde. Nonostante qualche sbavatura i vice campioni mondiali 2022 Alice Esposito e Federico Rossi mettono per la prima volta al collo la medaglia d’oro con 205.00 e il programma intitolato “Cantos de fuego, gaia, noche estrellada”; subito sotto Micol Mills e Tommaso Cortini (186.50 con “Yellowstone”) e infine Alice Piazzi e Alessandro Bozzini totalizzano (177.49 con “Raffaello Sanzio”).

I RISULTATI DI OGGI, DOMENICA 24 SETTEMBRE

COPPIE DANZA SENIOR

1. Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi

2. Martina Nuti e Nicholas Masiero

3.Caterina Artoni e Raoul Allegranti

COPPIE ARTISTICO JUNIOR

1. Matilde Matteucci e José Inglese

2. Anna Serafini e Manuel Cioni

3. Julieta Cuvertino e Gaston Cuello

COPPIE ARTISTICO SENIOR

1. Alice Esposito e Federico Rossi

2. Micol Mills e Tommaso Cortini

3. Alice Piazzi e Alessandro Bozzini

IL PROGRAMMA DI DOMANI, LUNEDì 25 SETTEMBRE (orario italiano)

22.15 Short program Junior donne

01.45 Short program Junior uomini

