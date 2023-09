comunicato 25 settembre

(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 *Stefano Massimi da primato alla StraCongiunti*

*Il portacolori dell’Atletica Vomano in un percorso molto tecnico e

impegnativo copre la distanza dei km 11 in 33’57*

Stefano Massimi sabato 23 settembre scrive il proprio nome nell’albo d’oro

della StraCongiunti, gara competitiva su strada km 11, coprendo la distanza

in 33’57″ che corrisponde al primato della gara, che negli ultimi tre anni

è stata vinta da tre diversi atleti dell’Atletica Vomano (Hajjaj Eljebli

nel 2021, Luca Ursano nel 2022, Stefano Massimi nel 2023). La gara di

Congiunti è stata un test importante per Stefano Massimi dopo la rovinosa

caduta alla 2° prova del Campionato Italiano di corsa che ha imposto

all’atleta uno stop forzato nella preparazione della Half Marathon in

programma il 15 ottobre a Telese Terme (BN). La mezza maratona di Telese è

valevole per la 3° e decisiva prova del Campionato di Società assoluto di

corsa, dove la squadra abruzzese si presenterà ai nastri con rinnovate

ambizioni di alta classifica.