Codacons su decreto energia e bonus benzina

(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 COMUNICATO STAMPA

25 settembre 2023

DECRETO ENERGIA, CODACONS: NO A BONUS BENZINA, PALLIATIVO CHE NON RISOLVE

EMERGENZA PREZZI

E’ GOCCIA NEL MARE, AUMENTO CARBURANTI PESA PER 14,7 MILIARDI DI EURO SU

FAMIGLIE. STATO SPECULA SU CONSUMATORI

Il Codacons si scaglia contro il bonus benzina varato dal Consiglio dei

Ministri per le famiglie meno abbienti.

Si tratta di un palliativo che non risolve affatto l’emergenza prezzi, una

goccia nel mare di entità modesta e di cui beneficeranno in pochi,

nonostante il caro-carburanti stia provocando danni economici enormi a tutto

il paese – spiega il Codacons – In base alle nostre stime, l’escalation dei

listini alla pompa sta determinando, tra effetti diretti e indiretti,

ricadute per circa 14,7 miliardi sulle tasche degli italiani, uno tsunami

che non può certo essere affrontato ricorrendo a bonus una tantum e solo per

le famiglie con Isee bassi.

“Il Governo, decidendo di non intervenire sulle accise e limitandosi

all’elemosina del bonus benzina, di fatto determina una speculazione dello

Stato a danno dei consumatori ottenendo, ai livelli attuali dei listini alla