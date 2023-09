(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 https://www.aduc.it/articolo/vino+ministro+lollobrigida_36629.php

Il vino del ministro Lollobrigida

Il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ritiene che etichettare il vino, come anche gli alcolici, con avvertenze rispetto ai suoi abusi faccia parte di un tentativo di criminalizzazione del consumo, ché il vino invece salvaguarda la salute dei consumatori. Lo confermano fior di medici – dice ancora il nostro ministro – e il consumo di vino dovrebbe essere abbinato al benessere fisico con gli eventi sportivi (1).

Non sappiamo se ridere o piangere.

Certamente non possiamo restare indifferenti.

Restiamo in attesa di conoscere gli autori di questo complotto di criminalizzazione, perché non crediamo il riferimento del ministro sia agli irlandesi che, a casa loro, dove il consumo di alcolici, vino incluso, è emergenza nazionale (2). Restiamo in attesa anche di conoscere la conferma dei medici sul fatto che bere vino salvaguardi la salute dei consumatori al pari dell’attività sportiva. E infine restiamo in attesa che questo benessere derivato dal consumo di vino entri in Costituzione come nei giorni scorsi è accaduto per lo sport modificando l’art.33 della Carta, qualcosa tipo “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico del consumo di vino in tutte le sue forme”. (3)

Battute? Mica tanto.

Dopo i reati universali stabiliti dallo Stato italiano universale; il divieto di carne coltivata quando la coltivazione non è già consentita; le accise alte della benzina che aiutano i meno abbienti, la tassa sugli extraprofitti delle banche come grande conquista popolare ma… scusate ci siamo sbagliati; l’arrivo di migliaia di migranti clandestini così come previsto per un controllo del fenomeno; il divieto di sentire musica in più di 50 persone insieme; il pizzo di 5mila euro che i migranti devono pagare allo Stato per non essere messi in una semi-galera o nelle isole galleggianti che dovrebbero essere costruite per loro in acque internazionali; il traffico di migranti come l’attività criminale più profittevole in tutto l’orbe terracqueo mentre è invece la settima… e questo mentre chi guida con tasso alcolemici alticci deve fare dei mutui per pagare le multe… etc etc…. aspettiamo solo le prossime sortite.

Ah, circola voce che Francesco Lollobrigida sarà punta di diamante tra i candidati per le prossime elezioni europee… quindi forse lo vogliono fa fuori dal suo attuale ministero… ma perché far così tanto male a Bruxelles… non è bastato il danno nazionale?

1 – Festival Trentodoc. Agenzia Dire

2 – https://www.aduc.it/articolo/etichette+vino+legge+irlanda+avanti+cosi_36249.php

3 – https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/sport-in-costituzione/lo-sport-entra-nella-costituzione-italiana/

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc

