EUROPEI CICLISMO STRADA – PRIMO POSTO NEL MEDAGLIERE FINALE

(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 EUROPEI CICLISMO – DOPPIA CADUTA DI GANNA, VINCE LAPORTEITALIA PRIMO POSTO NEL MEDAGLIERE

La seconda caduta, a 20 chilometri dalla conclusione, rovina i piani di una Nazionale fino ad allora perfetta. L’argento di Federica Venturelli nella mattina regala la quarta medaglia e il primo posto con la Gran Bretagna nel medagliere

COL DU VAM – La giornata conclusiva del Campionati Europei di Ciclismo si chiude con lo sprint mozzafiato tra Laporte e un rientrante Van Aert. Si era aperta con la vittoria della belga Moors davanti alla nostra Federica Venturelli, che ha regalato all’Italia la quarta medaglia, la sua terza personale. Un Europeo, per i nostri colori, che ci vede primi nel medagliere complessivo con 2 medaglie d’oro e 2 d’argento in compagnia della Gran Bretagna.

Il bilancio del presidente Dagnoni: “Siamo tra le Nazioni leader, come è sempre stato negli ultimi due anni, e possiamo anche recriminare, per una serie di piazzamenti e per le cadute di Elisa Balsamo, ieri, e Filippo Ganna oggi. Abbiamo un settore crono che ci invidiano tutti, così come la nostra compattezza e attaccamento alla maglia. Federica Venturelli è la juniores di questi europei, con due titoli personali e tre medaglie. Rappresenta, insieme ad altri ragazzi e ragazze, il futuro del nostro sport. Credo che sia la miglior risposta a chi ritiene il nostro ciclismo in crisi e dipendente da un solo atleta. Ricordo, per esempio, che il secondo posto nel Mixed Team Relay (specialità che rispecchia la bontà di un movimento), per soli 4”, è giunto senza corridori come Ganna e Longo Borghini. Insomma, pur rammaricandoci per le medaglie mancate, il ciclismo italiano si dimostra in salute. Faccio i complimenti a tutti gli atleti, tecnici e staff.”

ELITE – La prova regina di questi Europei si chiude nel segno della Francia, con la vittoria di Laporte davanti a Van Aert, terzo l’olandese Kooij. La Nazionale italiana si mostra come sempre formazione compatta e votata al piano prestabilito, ma sconta (come nel caso della prova femminile) della caduta di Filippo Ganna, uomo di punta designato, a circa 20 chilometri dalla conclusione.

Daniele Bennati: “Fino ad allora c’eravamo mossi bene. La caduta ha scompaginato i piani, mettendo fuori causa Ganna ed anche Trentin. L’azione decisiva è nata proprio a seguito di questa. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno corso egregiamente e che hanno dimostrato, come sempre, attaccamento alla maglia e spirito di squadra.”

Matteo Trentini, 14° e primo degli italiani: “Io non sono stato coinvolto direttamente nella caduta, ma questa ha creato un buco e ci siamo trovati indietro. A quel punto è stato impossibile recuperare perché avanti c’erano tutti i migliori. Purtroppo queste cadute stanno diventando sempre più frequenti…”.

Filippo Ganna termina con evidenti segni sulla parte destra del corpo: “Dopo la prima – che ha coinvolto anche Pasqualon – ho recuperato abbastanza velocemente e stavo bene. La seconda mi ha messo fuori dai giochi, facendo saltare tutti i nostri piani. Peccato.”

DONNE JUNIORES – Federica Venturelli conclude il suo trionfale europeo con la medaglia d’argento nella prova in linea, al termine di una gara vinta dalla belga Moors. Al terzo posto la francese Léane Tabu. Ottima prova di squadra, confermata anche dal decimo posto di Eleonora La Bella.

La prova è entrata nel vivo al penultimo passaggio sul Col du Vam, quando Eleonora La Bella, 17 anni, ha forzato il ritmo, come previsto nei piani della vigilia: “Il mio compito era quello di selezionare un gruppetto, mettendo nelle condizioni Federica poi di attaccare in prossimità dell’arrivo.” Piano che si concretizza quasi perfettamente se non fosse per la belga Moors che resiste, unica, all’azione dell’azzurra, per poi vincere agevolmente in volata.

Paolo Sangalli, al termine di un Europeo che chiude anche la stagione delle gare in linea, stila un bilancio complessivo: “Stagione soddisfacente, con diverse giovani che si sono messe in luce. Abbiamo pagato alcuni infortuni, che hanno penalizzato sicuramente le nostre migliori atlete ed anche un po’ di sfortuna. Federica Venturelli è ormai una realtà ma accanto a lei ci sono altre giovani atlete che garantiscono un ricambio nei prossimi anni.”

MEDAGLIERE ITALIA EUROPEI DRENTHE 2023

OROCRONOMETRO INDIVIDUALE DONNE JUNIORES – Federica VenturelliTEAM MIXED RELAY JUNIORES – Andrea Bessega, Luca Giaimi, Andrea Montagner, Alice Toniolli, Eleonora La Bella e Federica Venturelli

ARGENTOTEAM MIXED RELAY ELITE – Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Elena Cecchini, Soraya Paladin e Vittoria Guazzini.PROVA IN LINEA DONNE JUNIORES – Federica Venturelli

