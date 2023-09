CONTIENE FOTO# TRASTEVERE/TERMINI – DUE RAPINE IN POCHE ORE, CARABINIERI ARRESTANO DUE PERSONE.

(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

TRASTEVERE/TERMINI – DUE RAPINE IN POCHE ORE, CARABINIERI ARRESTANO DUE

PERSONE.

A TERMINI, LANCIATO MONOPATTINO PER GUADAGNARE LA FUGA.

ROMA – In due diverse attività, i Carabinieri del Gruppo di Roma, coordinati

dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 2 persone, per

rapina. Il primo a finire in manette è un 28enne cittadino brasiliano, già

con precedenti: l’uomo, dopo aver minacciato di morte il titolare di un

esercizio commerciale di Piazza Trilussa, nel tentativo di ottenere del

denaro contante, al rifiuto della vittima, ha rubato un paio di occhiali da

un espositore e si è dato alla fuga. I Carabinieri della Stazione Roma

Trastevere hanno notato la scena ed hanno bloccato il 28enne dopo pochi

metri recuperando la refurtiva.

Nell’area della stazione Termini, precisamente in via Gioberti, i

Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino

romeno di 35 anni: l’indagato, all’interno di un negozio di abbigliamento,

si è impossessato di diversi capi di abbigliamento dal valore complessivo di

320 euro, privandoli delle relative placche antitaccheggio. Scoperto dal

personale addetto alla sicurezza il 35enne lo ha aggredito con vari

spintoni, riuscendo così a divincolarsi e a guadagnare la fuga. Inseguito

dall’addetto alla sicurezza, l’indagato lo ha ostacolato colpendolo con un

monopattino parcheggiato in strada, facendolo cadere sull’asfalto. Nel

frattempo, tre Carabinieri in abiti civili, in transito, hanno notata la

scena e sono intervenuti raggiungendo e bloccando il 35enne ed hanno

recuperato l’intera refurtiva.

Gli arresti dei due sono stati entrambi convalidati dal Tribunale di Roma.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari

per cui gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale

sentenza definitiva.

240923

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma