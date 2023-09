CONTIENE FOTO# ROMA – BLITZ ANTIDROGA DEI CARABINIERI. 13 PERSONE ARRESTATE. SEQUESTRATI OLTRE 7,6 KG DI STUPEFACENTI E CIRCA 4.000 EURO IN CONTANTI.

(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

ROMA – BLITZ ANTIDROGA DEI CARABINIERI.

13 PERSONE ARRESTATE.

SEQUESTRATI OLTRE 7,6 KG DI STUPEFACENTI E CIRCA 4.000 EURO IN CONTANTI.

ROMA – Ancora controlli antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di

Roma nelle ultime 48 ore. A finire in manette sono state 13 persone, tutte

indagate per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In Passeggiata del Giappone, i Carabinieri del Nucleo Operativo della

Compagnia Roma Eur hanno fermato per un controllo un 34enne romano, già noto

alle forze dell’ordine, che è stato trovato in possesso di una sigaretta

artigianale contenente marijuana, 2,2 g di “hashish” e 5 g di infiorescenze

di marijuana. I militari hanno così deciso di perquisire la sua abitazione,

rinvenendo 2,4 kg circa di hashish, 4,9 kg circa di marijuana, 15 g di semi

essiccati di marijuana e 5 vasetti contenenti crema di hashish. Tutta la

droga è stata sequestrata e l’uomo è finito in manette.

I Carabinieri della Stazione Roma Eur, invece, hanno arrestato un 56enne

romano che, fermato per un controllo a bordo della sua auto in via Fincati,

è stato trovato in possesso di 5 g di hashish, di uno spinello che stava

fumando e 280 euro. La successiva perquisizione nella sua abitazione, ha

permesso ai Carabinieri di rinvenire una serra completa di strumentazione

per la coltivazione con all’interno una pianta in essiccazione e vari

frammenti di marijuana, per un peso complessivo di 26 g, un frammento di 16

g di hashish, vari semi di marijuana, materiale vario per il confezionamento

e 775 euro.

Fermati a bordo di un’autovettura in via Manuzio anche due cittadini della

provincia di Cosenza, un 20enne e un 23enne, che i Carabinieri del Nucleo

Radiomobile di Roma hanno arrestato perché nelle loro tasche nascondevano 34

g di hashish, 12 g di marijuana e 480 euro.

Nella notte, invece, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno

arrestato un 23enne romano che, notato a bordo di un’autovettura ferma

davanti ad un noto fast food in via Giovanni Giolitti, è stato sorpreso a

cedere alcune dosi di eroina ad un giovane che si era avvicinato. Il 23enne

è stato perquisito e trovato in possesso di altre 5 dosi della stessa droga

nascoste negli indumenti intimi.

In manette è finito anche un 28enne peruviano che visti i Carabinieri della

Stazione Roma Cinecittà che si avvicinavano per un controllo in piazza dei

Consoli, ha tentato di darsi alla fuga, disfacendosi di un marsupio che

indossava a tracolla ma è stato rincorso e raggiunto. I Carabinieri hanno

recuperato il marsupio rinvenendo 50 dosi di marijuana e 130 euro in

contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di

sequestrare ulteriori 328 g di marijuana, 4 pezzi di hashish dal peso totale

di 57 g, nonché un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento

dello stupefacente e la somma contante di 1.315 euro.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere hanno,

invece, arrestato un 20enne romeno e un 22enne moldavo sorpresi a bordo di

un’auto in via Radicofani a cedere alcune dosi di cocaina ad una donna

avvicinatasi al finestrino lato passeggero. Fermati e perquisiti, i giovani

sono stati trovati in possesso, in totale, di 32 dosi di cocaina e 135 euro

in contanti. L’acquirente è stata identificata e segnalata alla Prefettura.

Gli altri indagati sono stati arrestati dai Carabinieri perché sorpresi a

cedere dosi di droga nei pressi della stazione Termini, della stazione

Tiburtina e in zona Campi Sportivi.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari,

per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

