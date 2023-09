(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 *COMUNICATO STAMPA LISTA FUGATTI PRESIDENTE *

*PROVINCIALI, **IN CAMPO SAMUELA CALIARI: “IL MIO IMPEGNO PER L’ARTE, LE

POLITICHE GIOVANILI, LA CULTURA E L’ACCESSIBILITÀ E CONTRO LE DISPARITÀ DI

GENERE” *

Orgogliosamente trentina di origine, laureata in matematica con un master

in audience development, Samuela Caliari è candidata per la Lista Fugatti

Presidente.

Esperienza di 25 anni in project management e ideazione di iniziative ed

eventi culturali come responsabile di area al Museo Tridentino di Scienze,

al MUSE, al Sistema Bibliotecario Trentino e al Museo Castello del

Buonconsiglio, ha un’esperienza nel team di direzione al Natural History

Museum di Londra.

Attenta alle esigenze delle persone con disabilità ha creato programmi e

percorsi museali accessibili, inclusivi e partecipativi realizzando guide

alla visita dei musei in easy to read – il linguaggio facile da leggere –

con ANFFAS Trentino e AlbilNova Trento. Sua l’ideazione, in collaborazione

con Renzo Piano Building Workshop, dell’area Maxi Ooh! al MUSE dedicata ai

bambini. Docente di comunicazione efficace e progettazione museale, è

Vicepresidente della Fondazione Museo Civico di Rovereto e nel 1996 ha

fondato il Gruppo Giovani OASI di Cadine, di cui è stata Presidente per

oltre vent’anni. Ha frequentato il Conservatorio, pianoforte e violoncello,

e insegnato catechismo agli adolescenti. A 48 anni è mamma di una bambina

di 1 anno e mezzo e anche per questo è testimone di quanto siano importanti

le politiche di conciliazione per la famiglia: “Rivendico con forza il mio

essere Donna anche nel campo professionale e mi impegno quotidianamente nel

ridurre le disparità di genere sul lavoro”, dichiara.

“Un forte ringraziamento alla dottoressa Caliari per aver così

convintamente appoggiato la nostra iniziativa. La sua vasta esperienza, la

sua indiscutibile competenza e la sua credibilità sono per noi un

grandissimo valore aggiunto”, afferma Achille Spinelli, Segretario e

Capolista della Lista Fugatti Presidente.