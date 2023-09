cs UNCEM grazie Presidente Napolitano 22 9 2023

(AGENPARL) – ven 22 settembre 2023 Se non riesci a visualizzare questo messaggio clicca qui

ADDIO AL PRESIDENTE NAPOLITANO. GRAZIE DA UNCEM.

SEMPRE ATTENTO A SFIDE TERRITORI, MONTAGNA, COMUNIUncem dice grazie al Presidente Napolitano. Per il coraggio e la capacità di essere

riformista, europeista, in ascolto, libero. Grazie per l’accoglienza a Uncem – in molte occasioni – e per l’attenzione fortissima ai Comuni, ai Sindaci ai territori e alla montagna, espressa in tante

occasioni. Chiedendo riforme, coesione, attenzione, ruolo forte per gli Enti locali, anche con appelli

chiari a Governo e Parlamento, in una fase che vedeva molte scelte offuscate dalle prime

negative logiche di antipolitica. Ha aiutato a superare crisi, a generare fiducia, a unire le forze politiche anche sui temi che Uncem rappresenta. Gli diciamo grazie con tutto il Paese che ha

condotto con lungimiranza e sguardo costante sul futuro.

UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti

Montani

