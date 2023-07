Il Parlamento sostiene il piano del governo bulgaro di inviare 100 veicoli blindati, armi e pezzi di ricambio in Ucraina

(AGENPARL) - ROMA, 22 Luglio 2023 - – La proposta è stata approvata con 148 voti contro 52 contrari, aprendo la strada alla prima spedizione di equipaggiamento militare pesante dalla Bulgaria all’Ucraina dall’inizio della guerra nel febbraio dello scorso anno.

Il parlamento bulgaro ha sostenuto il piano del governo di inviare 100 veicoli blindati, insieme ad armamenti e pezzi di ricambio in Ucraina, secondo i media locali.

La decisione è stata approvata venerdì scorso da GERB-UDF, We Continue the Change-Democratic Bulgaria e dal Movimento per i diritti e le libertà, con il pro-Cremlino Vuzrazhdane e il Partito socialista bulgaro che hanno votato no.

In precedenza, è stato riferito che i veicoli erano stati tenuti nei depositi dell’esercito dalla fine degli anni ’80 e che le forze di sicurezza bulgare non ne avevano più bisogno.

Parlando in parlamento, il deputato del partito bulgaro democratico Ivaylo Mirchev ha affermato che ci sono molti bulgari che vivono in Ucraina e che, a differenza della Russia, l’Ucraina non ha dichiarato la Bulgaria un paese nemico.

“Non c’è modo di modernizzare l’esercito con veicoli blindati degli anni ’60 e ’70”, ha aggiunto.

In precedenza, il governo si era rifiutato di inviare attrezzature militari pesanti in Ucraina, poiché a marzo il parlamento aveva votato contro l’invio di armi a Kiev, votando invece a favore della riparazione di attrezzature militari ucraine in Bulgaria.