CREDITO AGRICOLO. CONFAGRICOLTURA NUORO-OGLIASTRA E SASSARI OLBIA-TEMPIO INCONTRANO IL BANCO DI SARDEGNA PER NUOVE AZIONI DA PROMUOVERE CON LE AZIENDE

Nuoro, 21 luglio 2023 – È stato un incontro molto operativo sul piano del confronto e dello scambio di conoscenze sul tema del credito agricolo, quello che si è tenuto oggi a Nuoro, nella sede locale del Banco di Sardegna (BdS) in Corso Garibaldi, tra i rappresentanti della sezione del centro-nord dell’istituto di credito guidati dal direttore territoriale nord, Nicola Obino, e dal referente agricoltura, Andrea Delogu, e i vertici di Confagricoltura Sardegna. Il presidente e il direttore regionale, Paolo Mele e Giambattista Monne, hanno portato i saluti dell’organizzazione nell’aprire i lavori che sono entrati subito nel vivo con gli interventi del presidente e del direttore di Confagricoltura Nuoro-Ogliastra, Michele Ena e Giuseppe Demelas, del presidente e del direttore di Sassari Olbia-Tempio, Stefano Taras e Giannetto Arru Bartoli, e del direttore provinciale di Cagliari, Serafino Casula. A partecipare alla sessione anche una delegazione tecnica degli uffici territoriali di Confagri. L’appuntamento nuorese si incardina in un percorso di collaborazione tra l’associazione di categoria e il BdS con l’obiettivo di promuovere, tra gli associati delle aree centro settentrionali dell’Isola, nuove azioni in tema di credito agricolo. Questa fase entrerà più nel vivo con una serie di attività che partiranno a breve direttamente nelle aziende e quindi a contatto con agricoltori e allevatori. Il prossimo appuntamento, con gli stessi obiettivi affrontati oggi nel capoluogo barbaricino, è fissato per il 28 luglio a Oristano dove si incontreranno i referenti provinciali dell’area sud sia di Confagricoltura e sia del Banco di Sardegna.

Il direttore regionale di Confagricoltura. “Come organizzazione vogliamo che questo confronto con il Banco di Sardegna possa contribuire ad avviare una nuova fase del credito agricolo nei nostri territori, dove le imprese riconquistino la centralità necessaria per poter rilanciare le proprie attività anche grazie a una diversa fruibilità degli strumenti di credito, auspicando inoltre un intervento per sostenere l’accesso a tali dispositivi da parte della Regione Sardegna”, così il direttore Giambattista Monne.

Il presidente di Confagricoltura Nuoro-Ogliastra. “Da diverso tempo andava avanti il confronto tra gli uffici di Confagricoltura Nuoro-Ogliastra e le strutture del Banco di Sardegna per favorire la nascita di un servizio capace di migliorare l’accesso delle imprese agricole verso il credito”. Lo ha detto il presidente provinciale Michele Ena che ha aggiunto: “Oggi a Nuoro abbiamo portato alla conoscenza dei nostri operatori e tecnici delle sedi del centro nord Sardegna le nuove opportunità offerte dalla collaborazione con il Banco. Questo appuntamento arriva a poche settimane dalla firma dell’accordo siglato da Confagricoltura regionale e dai vertici del BdS”.

