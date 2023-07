(AGENPARL) – ven 21 luglio 2023 Reggio Emilia, 21 luglio 2023

Baiso, con 2 by-bridge cantiere più veloce sulla Sp486R

La Provincia conta di concludere già per il 6 agosto la prima fase di valori sul viadotto Saltino

Buone notizie per la viabilità in zona appenninica ed in particolare sull’asse che costeggia il

Secchia, tra le province di Reggio Emilia e Modena. Sul cantiere avviato a metà luglio sulla

Sp 486R di Montefiorino per il ripristino del calcestruzzo della soletta sul viadotto Saltino, in

comune di Baiso, grazie all’intesa tra la Provincia di Reggio Emilia e la ditta esecutrice – la

Sessa Costruzioni srl di Latina (LT) – si sta infatti lavorando con l’ausili di ben due by-bridge.

“Questo ci permetterà di concludere questa prima fase di cantiere, che ovviamente per ra gioni di sicurezza comporta l’istituzione di un senso unico alternato, entro il 6 agosto, in anticipo rispetto ai tempi previsti – spiega il dirigente del Servizio Infrastrutture, Valerio Bussei

– A dimostrazione dell’impegno della Provincia nel cercare di ridurre il più possibile i disagi a

cittadini ed imprese, anche per un cantiere così complesso come quello che nei prossimi

mesi interesserà l’asse della Sp 486R di Montefiorino con i suoi tre viadotti e, successiva mente, la stessa galleria Casa Poggioli”.

Gli importanti lavori, per un importo di 2,2 milioni di euro, che la Provincia ha avviato a metà

luglio tendono a garantire della Sp 486R di Montefiorino, una strada particolarmente importante registrando il passaggio nei giorni feriali di circa 30.000 veicoli – anche di grandi dimensioni – e interessando non solo i comuni reggiani di Baiso e Castellarano, ma anche

quelli modenesi di Montefiorino, Palagano e Frassinoro. Si tratta di una strada che la Provin cia ha ereditato a cavallo del nuovo millennio da Anas, che la realizzò negli anni Ottanta: in

particolare i tre viadotti e la galleria risentono dunque inevitabilmente del tempo trascorso e

hanno reso necessaria una serie di interventi impegnativi sia sotto il profilo economico sia

dal punto di vista realizzativo.