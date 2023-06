GUERRIGLIA NEGLI STADI, PESAVENTO (SAP PADOVA): ORMAI IL DASPO NON BASTA PIÙ

(AGENPARL) – ROMA lun 05 giugno 2023

Dieci poliziotti del Reparto Mobile di Padova feriti in cinque giorni, uno di loro, che ha rimediato una pietra in testa, si è salvato grazie al casco completamente divelto. A denunciare i gravi fatti avvenuti è il Segretario provinciale del SAP di Padova, Mirco Pesavento: «Il clima negli stadi è preoccupante, sono aumentati i poliziotti feriti e i traumi importanti, perché è salito il livello degli scontri. Lo abbiamo fatto presente al Ministro dell?interno e ora chiediamo misure che non si limitino al Daspo ma siano in grado di garantire la certezza della pena. È ora di trattare gli artefici di scontri violenti in occasione di eventi sportivialla stregua della criminalità ordinaria, introducendo interventi normativi specifici». CORRIERE DI VERONA

