(AGENPARL) – mer 17 maggio 2023 CARO AFFITTI, M5S A BERNINI: DIRITTO ALLO STUDIO NON PUÒ SOTTOSTARE A LOGICHE DI MERCATO

Roma, 17 mag. – “Quello del caro-affitti degli alloggi per studenti universitari fuori sede, e non solo per loro, è una emergenza che deve essere affrontata seriamente e soprattutto in maniera celere. Purtroppo dalla ministra Bernini ancora una volta abbiamo ricevuto impegni vaghi e senza alcun tipo di concretezza. Il M5S aveva finanziato il Fondo annuale per la copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti fuorisede, ma questo governo lo ha sforbiciato. Adesso è il momento che il governo si impegni a rifinanziarlo. Abbiamo presentato proprio ieri una mozione con una serie di soluzioni che mettiamo a disposizione del parlamento e di tutti per dare risposte concrete ai nostri studenti. I 660 milioni del PNRR che hanno annunciato in pompa magna sono di fatto bloccati per l’ennesimo pasticcio di cui questo governo si è reso protagonista, ma c’è un aspetto che ci preoccupa maggiormente: non vorremmo che quei fondi andassero per la maggior parte a vantaggio dei soggetti privati, contraddicendo lo spirito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che mira a interventi strutturali e pubblici. Questo è il messaggio che deve arrivare forte e chiaro al governo: il diritto allo studio non può sottostare a logiche di mercato. Sulla dignità dei nostri studenti non sono ammessi passi indietro”.

Così il deputato M5S Antonio Caso intervenendo in aula alla Camera nel corso del question time con la ministra dell’università e della ricerca Bernini sul tema del caro-affitti.