(AGENPARL) – ROMA mer 22 marzo 2023



Nei giorni scorsi giorni a Vignole Borbera, il personale esperto in tecniche SAF (speleo alpino fluviale) ha svolto alcune giornate di addestramento in ambiente, su strutture verticali in quota.

Discesa in corda doppia e progressione sono solo alcune delle manovre effettuate dal personale che ha partecipato all’addestramento, addestramento che permette di mantenere le capacità operative.

Fonte/Source: http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=85081