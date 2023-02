COMUNICAZIONE PER LA STAMPA. CARABINIERI Vipiteno arrestano giovane con droga.

(AGENPARL) – sab 12 novembre 2022 nota per la stampa

Marijuana e allucinogeni nello zaino, arrestato giovane dai carabinierii di Vipiteno.

Vipiteno-Sterzing, sabato 12 novembre 2022. I Carabinieri della Compagnia di Vipiteno hanno tratto in arresto un ventunenne del posto, il quale era in possesso di ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Nello specifico lo stesso veniva fermato a piedi assieme ad altri coetanei da un’autopattuglia della radiomobile nei pressi della stazione ferroviaria di Vipiteno. All’atto del controllo il giovane appariva fin da subito molto nervoso e per tale motivo i militari hanno voluto approfondire gli accertamenti sospettando che lo stesso potesse nascondere qualcosa. Effettuata infatti una perquisizione venivano rinvenuti nello zaino in suo possesso circa novanta grammi di Marijuana e quindici grammi di funghi allucinogeni. L’ingente quantitativo della sostanza rinvenuta non ha lasciato alcun dubbio circa lo scopo della presenza sul posto del ragazzo, il quale veniva quindi tratto in arresto con l’accusa di detenzione d’ingente quantità di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

È stata richiesta la convalida dell’arresto, convalidato dal giudice, che ha disposto la remissione in libertà dell’indagato.

Ai sensi delle vigenti norme, ovviamente allo stesso è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile (Direttiva 2016/343/UE).

La presente nota è redatta per la cittadinanza, al fine di informare i residenti circa l’azione preventiva svolta dall’Arma dei Carabinieri, tesa al contrasto dell’illegalità in genere.