dom 30 ottobre 2022

Governo: assessori regionali FI Calabria, Mangialavori persona perbene, merita governo

“Nella giornata di domani molto probabilmente il Consiglio dei ministri procederà con le nomine dei sottosegretari del governo Meloni.

Articoli diffamatori usciti negli ultimi giorni, su organi di informazione faziosi e di parte, hanno tentato di sporcare l’immagine di Giuseppe Mangialavori, una persona perbene, con un’indiscussa correttezza morale, che qualcuno vorrebbe sulla graticola per folli fake news. Una cosa incivile.

Forza Italia Calabria si aspetta di essere adeguatamente rappresentata all’interno della squadra di governo, una nostra esclusione sarebbe grave e incomprensibile.

Tutti facciamo il tifo per Giuseppe Mangialavori, il nostro coordinatore regionale, che merita, per l’impegno e per il grande lavoro fatto, di far parte dell’esecutivo”.

Lo affermano in una nota congiunta gli assessori di Forza Italia della Giunta della Regione Calabria, Gianluca Gallo, Giusi Princi e Rosario Varì.

Fabrizio Augimeri