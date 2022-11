(AGENPARL) – gio 27 ottobre 2022 Legione Carabinieri Lazio

Compagnia di Anzio

[Comunicato Stampa]

ARDEA – CARABINIERI ARRESTANO 30ENNE GRAVEMENTE INDIZIATO DI RAPINA AI DANNI DI UNA DONNA FERMA IN UN DISTRIBUTORE CARBURANTI.

ARDEA (RM) – Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della Tenenza di Ardea con il supporto di personale delle S.I.O del 10° Reggimento “Campania” hanno arrestato un 30enne romano gravemente indiziato del reato di rapina.

In serata, una 49enne del posto era impegnata a fare rifornimento presso una pompa di benzina nel territorio della frazione di Marina Tor San Lorenzo quando è stata avvicinata da un uomo che, minacciandola con una pistola, le ha intimato di consegnare tutti i beni in suo possesso. Poiché la donna non aveva con sé denaro contante, l’uomo l’ha afferrata al collo e l’ha trascinava nel tentativo di prenderle ciò che aveva di valore e una volta strappatole dalle mani lo smartphone, si è allontanato rapidamente.

L’intervento dei Carabinieri della Tenenza di Ardea che hanno raccolto la descrizione dell’uomo fornita dalla donna ha permesso di diramare subito le sue ricerche in zona, grazie alla Centrale Operativa della Compagnia di Anzio.

L’uomo è stato rintracciato, poco dopo, in via dei Fenicotteri, in possesso del telefono della vittima ma non della pistola.

Il 30enne è stato portato nel carcere di Velletri, come disposto dall’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida dell’arresto.

271022