Parcheggio multipiano: dal 1° novembre sarà a pagamento nelle ore notturne

Al costo di 1 euro si potranno lasciare durante la notte i veicoli negli orari prestabiliti

Entreranno in vigore dal 1° novembre le nuove tariffe notturne del parcheggio multipiano presente tra le vie Eccettuato e Monzeglio, a poca distanza da piazza Castello: durante la chiusura serale della struttura, le auto potranno rimanere all’interno al costo di 1 euro per tutta la notte.

Per permettere una maggiore rotazione dei veicoli in sosta, soprattutto nelle ore notturne, si è quindi deciso di introdurre una tariffa per le ore in cui il multipiano rimane chiuso: dalle 21,30 alle 7,00 dal lunedì al sabato, dalle 21,30 del sabato alle 8,00 della domenica e dalle 20,30 di domenica alle 7,00 del lunedì.

Chi volesse uscire durante l’orario di chiusura, dovrà contattare il numero telefonico indicato nella struttura, lasciare le proprie generalità e pagare il costo dell’intervento pari a 35,00 euro.

Il pagamento della sosta, invece, potrà essere effettuato direttamente attraverso i dispositivi automatici (parcometri) installati su ciascun piano del parcheggio, tramite le app già attive per il pagamento delle soste blu in città, oppure mediante abbonamento mensile di 30,00 euro rilasciato da Amc, gestore del multipiano, nella sede di via Orti, 2.

Le violazioni accertate durante l’orario di chiusura del parcheggio comporteranno l’applicazione di una sanzione di 42,00 euro.

