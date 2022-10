CONTIENE FOTO# POMEZIA – GRAVEMENTE INDIZIATO DI AVER ACCOLTELLATO UN CONNAZIONALE. ARRESTATO DAI CARABINIERI.

(AGENPARL) – lun 17 ottobre 2022 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Compagnia di Pomezia

Comunicato Stampa

POMEZIA – GRAVEMENTE INDIZIATO DI AVER ACCOLTELLATO UN CONNAZIONALE. ARRESTATO DAI CARABINIERI.

POMEZIA – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino somalo di 24 anni poiché gravemente indiziato di lesioni personali.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia, nel corso di un servizio perlustrativo, sono intervenuti presso il Centro di Accoglienza Straordinario di via Fiorucci ove era stata segnalata una lite in corso all’interno della struttura.

Sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico di un 24enne che, sotto effetto di alcool e per futili motivi, avrebbe colpito con un grosso coltello un connazionale di 27 anni, ferendolo al fianco.

La vittima è stata immediatamente soccorsa mentre i Carabinieri hanno rintracciato e bloccato l’indagato, evitando che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

Il cittadino somalo di 24 anni è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Pomezia in attesa di comparire dinanzi al Tribunale di Velletri per la celebrazione del rito direttissimo.

171022

