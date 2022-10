CONTIENE FOTO## ROMA – DEGRADO, ILLEGALITA’ E ABUSIVISMO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA TERMINI, IN PIAZZA DEI CINQUECENTO E NEL QUARTIERE ESQUILINO.

(AGENPARL) – dom 16 ottobre 2022 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – DEGRADO, ILLEGALITA’ E ABUSIVISMO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA TERMINI, IN PIAZZA DEI CINQUECENTO E NEL QUARTIERE ESQUILINO.

ROMA – I Carabinieri del Gruppo Roma hanno eseguito una serie di servizi straordinari di controllo nell’area della stazione ferroviaria “Termini”, in quella che si estende fino a piazza dei Cinquecento e in tutto il quartiere “Esquilino”.

Le attività rientrano nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il bilancio dell’attività è di circa 250 persone controllate, 2 arrestate e 9 quelle denunciate a piede libero, altre 5 sanzionate amministrativamente, controllate 4 strutture ricettive di cui 3 sanzionate e 140 i mezzi controllati.

A finire in manette sono stati 3 cittadini extracomunitari, tutti nella Capitale senza fissa dimora: due di questi sono gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati sorpresi a cedere dosi tra via Manin e piazza Manfredo Fanti. Sono state sequestrate decine di dosi tra hashish, eroina, cocaina e “crack” e i loro acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori di droghe.