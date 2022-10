VILLE APERTE IN BRIANZA | 13 ottobre 2022 | Il convegno sul turismo: la Brianza tra i laghi e Milano. Idee per il futuro

(AGENPARL) – mar 11 ottobre 2022 [Image]

REGGIA DI MONZA | SALONE D’ONORE

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2022, DALLE 9.30 ALLE 13.30

IL CONVEGNO SUL TURISMO:

LA BRIANZA TRA I LAGHI E MILANO.

IDEE PER IL FUTURO

L’appuntamento completa il programma di Ville Aperte in Brianza 2022

Monza, ottobre 2022. Giovedì 13 ottobre 2022, dalle 9.30 alle 13.30, il Salone d’onore della Reggia di Monza ospita un convegno sul turismo, dal titolo La Brianza tra i laghi e Milano. Idee per il futuro, organizzato dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione con il Dipartimento di sociologia e ricerca sociale dell’Università degli Studi Milano-Bicocca.

L’appuntamento completa il programma della XX edizione di Ville Aperte in Brianza, la manifestazione promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza che, dal mese di aprile fino a quello di ottobre, ha presentato un ricco calendario di iniziative per ammirare, vivere e apprezzare il patrimonio storico, artistico, architettonico di una vasta area della Lombardia comprendente le province di Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese, e che è stata premiata da un ottimo successo di pubblico, con 64.000 presenze che hanno affollato oltre 180 siti tra ville di delizia, chiese, complessi architettonici, musei, mulini storici, cascine, diffusi in 83 comuni della Lombardia.

L’iniziativa in programma alla Reggia di Monza è un momento di riflessione e confronto con i vari attori che sul territorio si dedicano alla promozione, alla valorizzazione e alla comunicazione del Turismo, Cultura e Marketing Territoriale della Brianza, intesa come punto di raccordo tra due importanti poli attrattori: la zona dei Laghi e la Città di Milano.

Il convegno è costruito con una doppia valenza: la prima, di presentare e analizzare gli strumenti a disposizione dei soggetti coinvolti per promuovere e comunicare il territorio; la seconda, di essere un momento di confronto su quali possano essere i punti di forza e di debolezza in termini di “attrattività turistica”.

Quanto emergerà dal consesso sarà spunto per la realizzazione di successivi tavoli tematici, organizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, con i vari soggetti coinvolti attraverso la calendarizzazione, tra novembre 2022 e febbraio 2023, di vari appuntamenti al fine creare nuovi percorsi di promozione turistica del territorio della Brianza.

PROGRAMMA:

Prima parte

Saluti Istituzionali

Apertura Convegno

Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e della Brianza

Stefano Bruno Galli, Assessore Regionale alla Autonomia e Cultura

Enrico Boerci, Presidente BrianzAcque

La Brianza come punto strategico per lo sviluppo di nuovi itinerari

Carlo Abbà, Assessore al Turismo e Marketing Territoriale Comune di Monza

Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco

Luigino Poli, Consigliere Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi

Ville Aperte in Brianza: passato e futuro del turismo culturale

Antonella Casati, Consigliera Provinciale delegata al Turismo

L’importanza degli Eventi per lo sviluppo turistico territoriale

Giuseppe Distefano, Direttore del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza

Carlo Giuseppe Brianza, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza

Corrado Beretta, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza

Alessandra Zinno, Direttore Autodromo Nazionale di Monza

Sostenibilità ed economia circolare per un nuovo turismo in Brianza: definizione, prassi, strumenti e attori di sviluppo

Prof.ssa Silvia Mugnano – Dott.ssa Laura Gavinelli, Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, Università degli Studi Milano – Bicocca

Seconda parte

Progettualità e risorse, promozione del territorio ed evoluzione

Luigi Nardi, Consigliere Federalberghi (titolare dell’Hotel de la Ville di Monza)

Arianna Bettin, Assessore alla Cultura del Comune di Monza

Lavorare nel settore turistico: analisi e dati

Barbara Riva, Direttore Azienza Speciale AFOL Monza e Brianza

Focus interattivo sullo sviluppo turistico della Provincia di Monza e della Brianza e introduzione progetto

Coordinano: Prof.ssa Silvia Mugnano – Dott.ssa Laura Gavinelli, Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, Università degli Studi Milano – Bicocca

Saluti finali

Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e della Brianza

Ville Aperte in Brianza ha ricevuto l’adesione tramite Medaglia da parte del Presidente della Repubblica italiana e, come nelle precedenti edizioni, è stato attribuito il patrocinio istituzionale dal Ministero della Cultura.

Main sponsor: BrianzAcque, AEB, A2A illuminazione pubblica, Gelsia.

Con il sostegno di: BEA – Brianza Energia e Ambiente, CEM Ambiente

Patrocini: Ministero della Cultura, Camera di Commercio di Milano Monza e Brianza e Lodi, Regione Lombardia – Consiglio, ICOM Italia, Touring Club Italiano, ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane, AIM – Associazione Interessi Metropolitani, UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco Italiane, Italia Nostra – Sezione di Monza, FAI – Delegazione di Monza, ReGiS – Rete dei giardini storici.

Patrocinio oneroso: Fondazione Cariplo.

Contributi: Ville Aperte in Brianza cresce anche grazie al coinvolgimento di partner pubblici e privati con cui si stanno sperimentando formule di marketing culturale:

Regione Lombardia: Provincia MB ha partecipato al bando dedicato ai PIC – Piani Integrati della Cultura ottenendo un contributo per potenziare azioni di valorizzazione e fruizione del patrimonio storico ed artistico. Il progetto “E-pic land” – in collaborazione con partner pubblici e privati e capofila la Fondazione Augusto Rancilio – si propone di valorizzare e rendere fruibili al pubblico ville e palazzi storici, presenti su un territorio compreso tra il nord di Milano fino alla Brianza, tra il Seveso a est e l’Olona a ovest, fino ai grandi laghi prealpini. Ville di delizia, parchi e acque – questi i cardini di un progetto che racconta di natura, arte, storia, cultura, svago e ricreazione per tutti.