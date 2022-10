(AGENPARL) – mar 11 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://customer14155.musvc1.net/e/r?q=J4%3dDGJ5O_Eqhv_P1_7wpp_GB_Eqhv_O6pZxUt.A01xHFF.rK0_Hfym_RuB_Eqhv_O67J9.18LK_Hfym_Ru_Nnse_Y36v9_Eqhv_P4EOJJA_Nnse_X31NC2_Hfym_SsN_Eqhv_O6-vc_Eqhv_P48UAJCeyQ_7wpp_H7_Eqhv_P1_7wpp_H04YIZ8-4_7wpp_GbK_Hfym_SsLI_Hfym_RKd_Eqhv_OVC_Nnse_Y1F5_Nnse_XSG_JcU_Hfym_RKT_Eqhv_P45R_Eqhv_OVtaz._Hfym_Rue7N_7wpp_H7Q8_7wpp_H0JL9Qkc1p7xas%26z%3dQIWRU%26s%3dIHIA9N.DtP%266I%3dKeQX%261%3dW%26A%3dRMWQ%26E%3dNXWTN%26P%3dOUMaRZIYT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

La libertà di espressione e la sua assenza, in epoca romana:

venerdì 14 ottobre la scrittrice britannica Mary Beard

ospite dell’Università di Padova per il ciclo Padua Freedom Lectures

Evento aperto al pubblico su prenotazione

Diretta streaming sul canale YouTube dell’Ateneo

11 ottobre 2022. Onestà intellettuale e regime, urgenza espressiva e controllo politico: come venivano percepiti, conciliati, affrontati questi opposti nel mondo antico? Con il brillante stile divulgativo che l’ha resa celebre nel Regno Unito, lo spiega la classicista Mary Beard, attesa all’Università di Padova venerdì 14 ottobre (ore 17, Aula Magna di Palazzo Bo) nell’ambito delle Padua Freedom Lectures, il ciclo di conferenze intorno al tema della libertà organizzate in occasione dell’Ottocentenario dell’Ateneo con alcuni dei principali protagonisti dell’attuale panorama culturale nazionale e internazionale.

“La più famosa classicista della Gran Bretagna”, come il quotidiano The Guardian l’ha definita, prosegue nella direzione già tracciata dai precedenti ospiti delle Freedom Lectures – Jean-Luc Nancy, Tawakkol Karman, Homi K. Bhabha, Rula Jebreal, Elena Cattaneo, Amitav Ghosh, David Grossman, Derrick Rossi – e compie un passo ulteriore nell’esplorazione del concetto di libertas, centrale nell’Ateneo patavino, rivolgendo lo sguardo, questa volta, al mondo antico.

Nel suo lavoro di antichista e di intellettuale pubblica, Mary Beard ha ragionato, in una feconda frizione tra antico e presente, sui meccanismi e sulle insidie del potere: nel mondo greco-romano e nella sua rappresentazione e ricezione, nella figura pubblica e privata delle donne, nell’uso e nella pratica dei mezzi di comunicazione, che Beard frequenta e pratica coraggiosamente. Per gli Ottocento anni dell’Ateneo di Padova, Mary Beard proporrà una lectio dal titolo On the Absence of Liberty: Living and Writing Under a Roman Emperor, in una riflessione – sempre urticante e vitale – sul ruolo e il lavoro dell’intellettuale nel rapporto delicato e difficile con il potere nella Roma imperiale. Mary Beard dialogherà con Annalisa Oboe, professoressa di Letteratura inglese e direttrice del Centro di Ateneo Elena Cornaro, e Margherita Losacco, professoressa di Filologia classica presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità.

Mary Beard insegna al Newnham College di Cambridge ed è curatrice per l’antichità classica del Times Literary Supplement. Accademica di fama internazionale, è fellow della British Academy e membro dell’American Academy of Arts and Sciences. Per il Times Literary Supplement cura da anni il blog “A Don’s life”. Il suo ultimo libro si intitola I dodici Cesari (Mondadori, 2022).

L’Università degli Studi di Padova è nata nel 1222, quando alcuni studenti provenienti da Bologna fondarono lo «Studium Patavinum» alla ricerca di libertà di cultura ed espressione. In otto secoli di storia ha ospitato grandi scienziati (uno su tutti, Galileo Galilei), aperto nuove vie e luoghi per la ricerca scientifica (l’Orto Botanico, il Teatro Anatomico) e ricevuto anche una Medaglia d’oro al valore militare (nel 1945, per il ruolo avuto durante la Resistenza). Nel 2022 festeggia gli ottocento anni dalla sua fondazione, la sesta più antica al mondo. Un viaggio lungo 18 mesi che, iniziato a ottobre 2021, prosegue fino al 2023 e si dispiega in un calendario ricco di eventi: inaugurazioni, cerimonie, conferenze, incontri di divulgazione scientifica, eventi pubblici, manifestazioni, pubblicazioni dedicate, congressi, performance, spettacoli, concerti, esposizioni, itinerari, visite guidate, laboratori e installazioni. Il suo motto è Universa Universis Patavina Libertas. [www.800anniunipd.it](https://customer14155.musvc1.net/e/t?q=9%3dATHaE%26B%3dH%26J%3dBXHZ%26y%3dYIfDY%26B%3d7k1rD4J7_Nasg_Yk_HhyZ_Rw_Nasg_XpMDS.HZQ7xDzQx970.sJ_9wcp_IB%26n%3dCBO63H.JoJ%26zO%3dFYKd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)