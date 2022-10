(AGENPARL) – mar 11 ottobre 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Donna morta a Osimo, Manzi (Pd): cordoglio e vicinanza alla famiglia

“Desidero esprimere tutto il mio cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai cari di Ilaria Maiorano, trovata morta in casa a Padiglione di Osimo. Le indagini sono in corso, ma se i primi riscontri saranno confermati, ci troveremmo di fronte all’ennesimo drammatico femminicidio. Un altro brutale omicidio commesso tra le mura domestiche.

La violenza di genere è diventata un fenomeno strutturale e non più emergenziale, i dati drammatici sono davanti ai nostri occhi in tutta la loro ferocia. L’atteggiamento repressivo serve, ma da solo non risolve la questione. Occorre investire in formazione per rimuovere pregiudizi e stereotipi, promuovendo una diffusa cultura del rispetto nei confronti delle donne a cominciare dalle più giovani generazioni”. Lo dichiara la deputata marchigiana dem, Irene Manzi.

