Guardia Nazionale Ambientale -Falco D’Oro Al prof. Luigi carlini Presidente della Fondazione Carit nel II Memorial Massimiliano Raggi

RAGGI: – “FALCO D’ORO” AL PROF. LUIGI CARLINI – LA PRESTIGIOSA ONORIFICENZA IN TEMA DI AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE AL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CARIT CONFERITO DALL’ENTE NAZIONALE “GUARDIA NAZIONALE AMBIENTALE”

Nell’accogliente cornice del Parco delle Grazie di Terni nella giornata di oggi – domenica 9 ottobre – si è svolta la seconda edizione di “CresciAMO in mountainbike e rispettiAMO l’ambiente” – un evento realizzato dalla scuola federale di bici TBM con il contributo della Guardia Nazionale Ambientale, il Club Alpino Italiano e il SASU (Soccorso Alpino e Speleologico Umbria) e con il sostegno della Fondazione CARIT. La giornata è stata caratterizzata da un primo momento di carattere promozionale della disciplina della mtb dedicata ai bambini dai 5 ai 12 anni, per poi lo svolgersi di una gara di Mtb dedicata ai giovani ciclisti agonisti del centro Italia (approvata dalla federazione come “memorial Massimiliano Raggi – un giovane volontario che perse la vita in tragiche circostanze dopo aver fatto molto del bene”; ed infine sono erogati dei momenti formativi in tema ambientale e di protezione civile tenuti dagli specialisti della GNA, del CAI e del Sasu al pubblico partecipante. La manifestazione è stata aperta con un momento di grande importanza ovvero, con il conferimento del FALCO D’ORO al prof. Carlini che, direttamente dalle mani del presidente generale nazionale della GNA prof. Alberto Raggi che ha assegnato questa prestigiosa onorificenza di merito per quanto la Fondazione CARIT ha fatto per il territorio e la sua popolazione in questi anni – sotto la sua presidenza – in tema di rispetto dell’ambiente e di protezione civile. Le ultime tre persone a godere di tale riconoscimento nazionale sono stati il prefetto di Roma dott. Tagliente, il prefetto di Terni Sensi, ed un medico – il dott. Di Cato Luca- che si è evidenziato quale “eroe dal camice bianco” in occasione della prima ondata di pandemia che ha stravolto il paese. RAGGI: “con grande simpatia ed orgoglio conferisco tale riconoscimento ad una persona che è stato ed è un esempio di buona amministrazione, che ha prodotto e produce tutt’ora ottimi frutti a beneficio del nostro territorio e della popolazione che lo abita” e per tali concrete premesse pongo la mia struttura nazionale a disposizione per supportare ogni progetto sostenuto dalla Fondazione CARIT.

È stata una splendida giornata, festosa e all’insegna dello sport, dell’ambiente, con tantissimi giovani e giovanissimi, associazioni, enti e adulti, tutti uniti nel ricordo di uno splendido ragazzo: Massimiliano Raggi. Numerose le attestazioni di adesione, dal Rotary Club di Roma alla Dott.ssa Loredana Cruciani Vicario della direzione per il dissesto idrogeologico e mobilità sostenibile del Ministero della Transizione Ecologica, del Dott. Fabio Barzellotti Segretario Nazionale del Comparto Disabilità di Confael.

È stata la giusta occasione per annunciare l’imminente realizzazione e lancio del progetto denominato “il Sorriso di Massi” in corso di perfezionamento tra la Guardia Nazionale Ambientale ed il Dott. Barzellotti, che ha l’obiettivo di inserire attivamente i disabili, con disabilità lievi, nelle attività protezionistiche per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali.

Il Prof. Raggi ha espresso il proprio ringraziamento agli organizzatori, giornalisti, cittadini, associazioni e volontari per l’affetto e la vicinanza dimostrata. Inoltre, è stato espresso un ringraziamento speciale al prof. Luigi Carlini Presidente della Fondazione Carit per la costante presenza alle iniziative volte al bene della città di Terni. Una nutrita squadra di eccellenze ternane che, insieme ai numerosissimi partecipanti intervenuti in qualità di atleti, accompagnatori e ospiti, ha completato con successo questa splendida giornata all’insegna dei valori.

