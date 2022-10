Uisp ed Ecopneus alla Barcolana: domani l’incontro pubblico “Approdi sicuri”

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Ecopneus e Uisp a Trieste per la 54a edizione della Barcolana, per promuovere la sostenibilità nella nautica

Fino al 9 ottobre saranno presenti con uno stand, al fianco di Vennvind. Domani, 7 ottobre, in programma il convegno “Approdi sicuri”, in cui verrà presentato in anteprima un prototipo di parabordo realizzato in gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso, frutto di economia circolare applicata alla nautica

Roma, 6 ottobre – Sostenibilità ambientale e sicurezza sono i temi che caratterizzeranno la presenza di Ecopneus e Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti alla 54^ edizione della Barcolana, la più grande regata per tutti del mondo, in programma a Trieste dal 6 al 9 ottobre. I due partner di lunga data saranno presenti dal 6 al 9 ottobre negli stand 21 e 22 nel Villaggio Barcolana, Bacino San Giorgio, insieme a Vennvind, partner tecnico del Settore di attività Vela Uisp.

Domani, 7 ottobre, alle 10 nell’Auditorium del Salone degli Incanti si svolgerà l’incontro pubblico “Approdi sicuri con la gomma riciclata – Uisp ed Ecopneus insieme per la nautica”, inserito nel calendario internazionale della Barcolana per la valenza dei temi proposti. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Uisp ed Ecopneus nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, per affrontare il tema dei benefici e vantaggi della gomma riciclata nei luoghi di vela e nautica.

Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, presenterà i risultati di un questionario inviato a tutte le società sportive ed i circoli nautici affiliati Uisp, sulla sicurezza degli approdi e le possibili applicazioni della gomma riciclata: “Sicurezza e attenzione per l’ambiente caratterizzano la nostra visione di sport per tutti: siamo felici che vadano nella stessa direzione prevista dai nuovi programmi per l’acquisizione della patente nautica e siamo certi che rappresenteranno un impulso allo sviluppo della vela in Italia, soprattutto tra i giovani”.

“Anche lo sport può essere protagonista della transizione ecologica attraverso percorsi innovativi e di formazione – afferma Sara Vito, responsabile Transizione ecologica Uisp, che coordinerà l’incontro – si tratta di un’opportunità per il mondo della vela per ripensare in chiave sempre più sostenibile la propria attività sportiva”.

“La gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso è un materiale molto performante, che riteniamo utilissimo in ambito velico e nautico. Siamo con Uisp alla Barcolana – dichiara Giorgio Pisano, Responsabile sviluppo mercati Ecopneus – per presentare delle soluzioni innovative per la sicurezza negli Yatch Club, nei circoli nautici, nei porti e nelle darsene. Dopo aver testato la validità delle pavimentazioni in gomma riciclata presso lo Yatch Club di Genova, a Trieste presentiamo in anteprima il primo prototipo di parabordo in gomma riciclata da PFU, un ulteriore passo in avanti presso la piena economia circolare dei PFU”.

L’incontro pubblico “Approdi sicuri con la gomma riciclata”, in programma venerdì 7 ottobre alle ore 10, presso l’Auditorium Salone degli incanti, ha l’obiettivo di creare una rete virtuosa tra mondo associativo, imprenditoriale e della formazione. E per mettere a sistema le migliori esperienze, con audacia e visione del futuro, ma anche con azioni concrete. Parteciperanno: Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp; Giorgio Pisano, responsabile Sviluppo mercati Ecopneus; Loris Causin, responsabile nazionale Vela Uisp, Capitano di Vascello Luca Mantovani, Capo Area c/o Difesa Servizi Spa, Riccardo Simoneschi, General Manager SSI Sport & Events, Renato Marconi, amministratore unico Marinedi. Introduce e coordina: Sara Vito, responsabile Bilancio sociale e transizione ecologica Uisp.

È previsto il saluto di un rappresentante del Comune di Trieste e di Ezio Tavasani, armatore e skipper di New Zealand Endeavour.

Nel corso dei giorni della Barcolana, Loris Causin, responsabile nazionale SDA Vela Uisp, presenterà i progetti in calendario per la Vela Uisp: la Festa del Solstizio, Vela Sensibile, Uisp nel vento e Molliamo gli ormeggi, ma ci sarà spazio anche per gli incontri di formazione e chiuderà con la presentazione della Scuola vela sostenibile.

