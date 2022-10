THE HUB BARI: SABATO 8 OTTOBRE INCONTRO STAMPA E FESTA PER IL DECIMO COMPLEANNO DEL PRIMO COWORKING PUGLIESE (ore 18, padiglione 129 Fiera del Levante di Bari)

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Dieci anni di innovazione. Dieci anni di persone. Dieci anni di Hub.

SABATO 8 OTTOBRE THE HUB BARI FESTEGGIA IL SUO DECIMO COMPLEANNO.

Alle 18 incontro con la stampa per raccontare il primo coworking pugliese. Seguono testimonianze e racconti di persone di Impact Hub e festeggiamenti.

PADIGLIONE 129, FIERA DEL LEVANTE DI BARI

Sabato 8 ottobre The Hub Bari festeggerà i suoi primi 10 anni di vita. Era il 2012 quando Impact Hub Bari è nato. È stato il primo coworking ad aprire in Puglia, a Bari, in un padiglione dismesso della Fiera del Levante di Bari che è stato completamente ristrutturato dagli ideatori, o forse sarebbe meglio dire dai sognatori, che hanno deciso di investire su se stessi e sulla propria terra per dimostrare che un nuovo futuro e una nuova prospettiva di vita era possibile, anche a Bari!

Questo decimo compleanno è quindi dedicato alla comunità, al team, a tutti i partner e a tutti gli amici e alle amiche che hanno contribuito a creare opportunità sul territorio.

Un evento per celebrare lo spazio e la community che è in grado di creare connessioni professionali e dove si trovano nuove sinergie. Impact Hub Bari oggi conta più di 300 hubbers (ospiti del coworking) e ha generato la nascita di tanti nuovi progetti, diventando un punto di riferimento per aziende, innovatori e investitori in Puglia.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

16:00 – 17:30 / Incontro tra gli hubbers che in questi 10 anni hanno fatto parte della community.

18:00 – 18.30 / Incontro stampa per raccontare la storia di The Hub Bari. Parteciperanno Giusy Ottonelli, Monica Del Vecchio e Diego Antonacci, fondatori del coworking; il sindaco di Bari, Antonio Decaro e Gianna Elisa Berlingerio, dirigente Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia; Gianfranco Viesti, professore di Economia Applicata all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, presidente della Fiera del Levante di Bari alla nascita del coworking. È stato invitato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sindaco di Bari alla nascita del coworking.

18.30 – 20:00 / Testimonianze: dieci anni di Impact Hub Bari. Storie, racconti e persone di Impact Hub Bari.

20:00 – 22:00 / Aperitivo e musica in puro stile Impact Hub Bari.

Padiglione 129, Fiera del Levante di Bari. Ingresso Monumentale della Fiera.

L’evento è gratuito. Prenotazione obbligatoria su https://bit.ly/3Ecoy3x

