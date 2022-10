(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Sicurezza, Pomarici (Lega) “A Roma anche baby gang: Pd cosa vuole fare?”

Roma 6 ott. – “Nella Roma del Pd, quella abbandonata a sé stessa, anche il fenomeno delle baby gang che si sfidano in strada, tra risse e filmati diffusi sui social. Serve un cambio di passo e serve ora. Da Gualtieri invece zero iniziativa, non solo nelle azioni a contrasto del degrado e dell’insicurezza in città, ma anche nel cercare di definire iniziative per contribuire a disinnescare un fenomeno che ha conseguenze drammatiche. Il Pd ci metta la faccia: dica cosa vuole fare per restituire a Roma un clima di serenità e di rispetto della legalità. E lo faccia subito”.

Lo afferma il dirigente della Lega del Lazio con delega alla Sicurezza, Marco Pomarici.