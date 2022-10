Rosato (IV) reddito di cittadinanza così com’è non funziona, necessario intervenire per renderlo efficace

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Roma, 6 ott. – “Reddito di cittadinanza da abolire? Che questa legge sia stata scritta male è chiaro, non ha abolito la povertà, come sosteneva chi l’ha promossa, e non ha aiutato a combattere la disoccupazione. Per questo è necessario intervenire per renderlo efficace dividendolo in due. Sicuramente chi ha bisogno non può essere lasciato senza alcun reddito, ma va messo in campo uno strumento che sia adeguato, simile a quello che prima esisteva e si chiamava REI. Dall’altro lato va rivista anche la parte attinente alle politiche del lavoro, sostenendo chi assume piuttosto che promuovere uno strumento diseducativo, che vizia il mondo del lavoro promuovendo disparità e lavoro nero e lasciando le imprese a corto di manodopera”

Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato oggi a Sky Economia. “A sostenere che lo strumento così com’è non funziona – ha puntualizzato Rosato – non è Italia Viva ma la Banca d’Italia che dice che il 50% dei percettori di RDC non ne ha diritto”