Meloni: siamo al lavoro per una squadra di governo di alto profilo che metta al centro della sua azione la difesa dell’interesse nazionale e dei cittadini

(AGENPARL) – Roma, 06 ott 2022 – “Un’altra giornata di lavoro sui dossier più delicati e per essere pronti il prima possibile. Sono molto ottimista”. È quanto ha dichiarato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, arrivando alla Camera dei Deputati in tarda mattinata. Meloni ha avuto anche oggi una serie di incontri e approfondimenti con i suoi collaboratori sui dossier economici più importanti, a partire caro energia. Tema sul quale è intervenuta anche nella tarda serata di ieri sera commentando su Twitter la lettera inviata dal presidente della Commissione Europea Von Der Leyen ai Capi di Stato e di Governo della Ue: “Un passo in avanti per far fronte alla crisi energetica. Una sfida europea che come tale deve essere affrontata e che deve vedere gli sforzi di tutti per aiutare famiglie e imprese”.

Sul fronte dell’attuazione del Pnrr, invece, il presidente Meloni ha risposto alla stampa che le chiedeva un commento sulla notizia riportata dai giornali su un presunto scontro con il premier Draghi: “Non c’è stato uno scontro – ha spiegato -. Semplicemente con spirito costruttivo diciamo che vogliamo fare ancora meglio”.

All’indomani dell’Esecutivo nazionale del partito il presidente di FdI è tornata a dire sui social: “Siamo al lavoro per una squadra di governo di alto profilo che metta al centro della sua azione la difesa dell’interesse nazionale e dei cittadini. Vogliamo un’Italia che torni a pensare in grande”. Un governo, è il ragionamento di Meloni, “politico, forte e coeso, con un programma chiaro, un mandato popolare e un presidente politico”. Un Esecutivo, ha ricordato il presidente di FdI, che come chiesto dai cittadini “porterà avanti politiche in discontinuità rispetto a quelle messe in piedi in questi anni dagli esecutivi a trazione Pd”.

Prossimo appuntamento in agenda l’assemblea degli eletti alla Camera e al Senato, fissata per lunedì 10 ottobre alle ore 11.30 presso l’Auletta dei gruppi parlamentari di Montecitorio.