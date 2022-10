L’ottava edizione del MIA si conferma Green grazie alla partnership con Trentino Film Commission e Green Film

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 La prossima edizione del MIA sarà nuovamente certificata ISO 20121

L’ottava edizione del MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo, che si terrà a Roma dall’ 11 al 15 ottobre 2022, grazie alla partnership con la Trentino Film Commission sarà per il quarto anno completamente green.

Il MIA oltre a incrementare e migliorare le sue attività a servizio dell’industria, sposa dunque i valori della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Gli organizzatori del MIA, ANICA e APA, nel 2019 hanno intrapreso il percorso per ottenere la certificazione ISO 20121, lo standard internazionale per la certificazione dei sistemi di gestione sostenibile per eventi, che sarà riconfermata anche per questa ottava edizione.

La decisione di intraprendere questo percorso, coordinato dalla società Punto 3, è stata dettata anche dalla consapevolezza che tutti i media e le produzioni audiovisive rappresentano un importante strumento per sensibilizzare il grande pubblico sui temi della sostenibilità e per diffondere comportamenti ambientalmente virtuosi. Grazie alla sinergia iniziata ormai quattro anni fa, questa ottava edizione del MIA offre anche diverse novità rivolte a produttori e addetti ai lavori per promuovere in modo pratico l’ecosostenibilità sui set. Per la prima volta quest’anno ai progetti selezionati nell’ambito del Co-Production Market & Pitching Forum del MIA (per le divisioni Doc, Drama e Film) è riservata l’opportunità di un appuntamento one-on-one con un esperto del marchio di certificazione di sostenibilità ambientale Green Film, che viene rilasciato alle produzioni audiovisive realizzate adottando soluzioni che riducono l’impatto sull’ambiente.

Inoltre saranno trasmesse sugli schermi del MIA delle pillole video con suggerimenti utili e pratici per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni audiovisive.

Infine il 13 ottobre alle ore 12.30, presso la Multisala Barberini, si terrà il panel dal titolo Green crews for a greener planet, organizzato dal MIA in collaborazione con Trentino Film Commission, al quale prenderanno parte Luca Ferrario (direttore Trentino Film Commission), Angelica Cantisani (TorinoFilmLab Programmes Coordinator), Serena Alfieri (Vivo Film) e Julia Tordai (Greeneyes Productions). Il panel, dal taglio pratico, esplorerà le possibilità collegate alla produzione sostenibile sia presentando opportunità di formazione per produttori e green manager, sia analizzando un case study concreto.

Trentino Film Commission e Green Film

Lo strumento per la produzione ecosostenibile certificata GREEN FILM ideato da Trentino Film Commission, è cresciuto rapidamente in un sistema che oggi è adottato da molti altri fondi regionali e nazionali a livello europeo che vogliono condividere uno strumento che permetta ai produttori di trovare lo stesso approccio alla sostenibilità nei diversi Paesi.

Con lo scopo di convergere verso un approccio comune per favorire la sostenibilità nella produzione cinematografica, Italian Film Commissions ha individuato in Green Film lo strumento di riferimento dell’associazione in tema sostenibilità, dato il suo approccio concreto ed esportabile.

Anche l’associazione dei fondi regionali europei, Cine Regio, ha scelto Green film come strumento comune ai propri associati Attualmente 11 fondi operanti in sei paesi europei, sono partner di GREEN FILM e stanno introducendo il disciplinare e il sistema di certificazione nei loro territori. I partner inoltre lavorano insieme per sviluppare attività di formazione rivolte ai produttori, ai tecnici delle troupe e ai green manager.

Maggiori info su [www.green.film](http://www.green.film/)