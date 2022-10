(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Iran, Celli: in piazza per difendere il diritto per le libertà e per solidarietà a donne iraniane

Roma, 6 ottobre 2022 – Anche la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli è scesa in Piazza del Campidoglio, al fianco delle consigliere e dei consiglieri capitolini, per manifestare vicinanza e solidarietà alle donne e al popolo iraniano.