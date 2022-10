(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 GOVERNO, FORNERO: PANETTA ALL’ECONOMIA? SAREI CONTENTA E RASSICURATA; MELONI? LEI ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE, STUDIA E SI PREPARA. NON COME SUA MAGGIORANZA…

Panetta all’Economia? “Sarei contenta, come cittadina, e sarei molto rassicurata. Meloni è prudente nelle poche dichiarazioni che fa, e anche questo è apprezzabile, ma non tutta la sua maggioranza mostra la stessa responsabilità”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Elsa Fornero, economista ed ex ministra del Lavoro. Ha fiducia in Giorgia Meloni premier? “Si è comportata in maniera responsabile finora, ha dato una grossa prova di consapevolezza, si sta preparando, sta studiando”. Suggerirebbe a Meloni di inserire dei tecnici nel suo esecutivo? “Se fossimo in un periodo in cui si potesse aumentare tranquillamente il debito tuttivorrebbero fare i ministri dell’Economia, ma ora siamo in tempi difficili. Chi è che si prende queste responsabilità che fanno perdere consensi? Allora si mette un tecnico, cosa che dà anche la scappatoia al politico per poter dire, in caso ‘la colpa è la sua”.

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

Web: [http://ungiornodapecora.rai.it/](http://ungiornodapecora.blog.rai.it/)