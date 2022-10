Dal 14 al 16 ottobre arriva “Transizioni”, il festival tutto dedicato alla cultura della sostenibilità | Roma, Biblioteca Laurentina

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 !”#$%&!'(”

*(‘#+’

!”#$%&’&($&

$%&’!()”

*%*!+)’,

+-“‘-.)

*%””)

&,&’%/!0!”!’1

(!%’)

%&'”(&

&(*'(+”&,

“-**'(+&

./0&*-

)#)&*-+&

+”-(0&2&'(#

#*’1’%&*-

1#++#”-+/”-,

-.3&#(+#,

%#(#+&*-

-“*4#’1’%&-

!”#$%

“((“)*+

‘++’3″#

!”#$”%&'()

+),-‘.&”.)

;&-22-1#

�'”-(+#?

‘0@&+-

!”#$%&’&($&

/’0&”1)$

2’2″()&%

(,$&,-)

0%0&’.”#”$”&3

0’++’

0*&#(+&A&*-

)&D/1%-+'”#

0*&#(+&A&*’

0-%%&0+-

4)-“%

5%66”

!”#$%&’&($&

D/’1#

#00#”#

1F’**-0&'(#

-“7$’&&’-‘

(%0&-,”-‘

)&&-)1′-0%

(%.0):’1%$’66)

(,$&,-)$’

);#”‘.&)$’

D#)”G

@-“+#*&@-2&'(#

6-1748-

;0*1+8+-

;088-:0+5

#:?-4=+40

@,-01,-

!CD7=

:”).’&)

.#00′

)&AA&*’1+G

0+#00&

-1+”&

#00#”&

D&D#(+&

*'”0-

-11F-**/./1’E

:#0@&”-“#,

3#”#,

(/+”&”0&,

“&0*-1)-“0&,

&11/.&(-“0&,

*/”-“0&,

0@’0+-“0&

-++”#22-“0&H

)&&”1″&3

2″1′.&)

(-“&”()

%&'”(‘

0’@”-++/++’

@#”*4I

-33&-.’

*'(0&)#”-+’

+”‘@@’

+#.@’

);#”‘.&’

.&’.”&%-‘

“&0#”D-

0#(2-

@-++/.&#”-

&11&.&+-+#

*-@-*&+G

-/+’)#@/”-2&'(#E

K/#0+’

*'(+#0+’

&-).0″6″%.’

#(#”%#+&*-,

7%.2);’.&)$’

#00#”#

-**#++-+-

0’*&-1.#(+#,

)&D#(+-“#

-“%-“&3

(,$&,-)$’

0A”/++-()’

1F’**-0&'(#

/(&*-

“&*’.@'””#,

A&(-1.#(+#,

2″(%&%;”)

)-&”7″(“%0)

(,$&,-)

,;).”0&)

(,$&,-)

0(“‘.&”7″()

“-)&*&

-(+&*4#

*-/0-

&(*’.@”#(0&'(&

.&0+&A&*-2&'(&E

0(“‘.6)

0&-,;’.&%

0”;)6″%.’

-‘)$&3

C/’D#

+#*(‘1’%&#

.-+#”&-1&

&((‘D-+&D&

@’00′(‘

-&/+-“#

0&%(&A&*-+&D-.#(+#

“&*'(D#”0&'(#

0’0+#(&3&1#

&(0#”&+&

K/#0+’

K/-)”‘

(/’D-

*'(0-@#D’1#22-

*/1+/”-1#

-.3&#(+-1#

!”#$%&’&($&

*'(+”&3/&”#

*’0+”/&”#E

.-(&A#0+-2&'(#

D/’1#

@”‘./’D#”#

2″#)&&”&%

(%.7-%.&%

&’;)&”(�’

#D#(+&

*-@-*&

0#(0&3&1&22-“#

@/331&*’

)&AA'()#”#

*/1+/”-

(#*#00-“&-

0’0+#(&3&1&+G

-.3&#(+-1#,

%”-2&#

$’&&’-)&,-)9

7″$%0%7″)

0&-‘&&%

&’–“&%-“%

K/#0+’

*'(A&%/”-

(%.&’0&%

A#0+&D-1

0*”&++/”#,

“-**'(+&

./0&*-

*”12+

)#11F-.3&#(+#

-“”&D-

1#%-“#

+#.-+&*4#

0+'”&*’

-“*4#’1’%&*4#,

A&1’0’A&*4#,

0’*&-1&

&)#(+&+-“&#E

!”#$%&’&($&

4)-“%

5%66″

B”.8′-

/’0&”1)$

D%;,.”()6″%.’

@”‘.’00-

D):”&)$’

@-“+#

@”‘%”-..-

E0&)&’

*’11-3′”-2&'(#

!”#$”%&'(�’

H=&’;)

I-%8’&&%

D,$&,-)

.-%%&'”&

OOOE*/1+/”#E”‘.-E&+

OOOE3&31&’+#*4#)&”‘.-E&+

*-(-1&

0’*&-1

P*/1+/”#”‘.-

P3&31&’+#*4#)&”‘.-

5,&&”

‘1’.&”

‘0),-“;’.&%

:%0&”

K’.’-2L*MN*%&&%#-‘

?*D*1-

�-“&’

!’22&

10AA-4D-

,7::F0G2+74D7

�-/”&2&’

U&’D-((&

!”#$$%

‘)”(*)

‘%,$(+#-)-#

./)01(#,*#

$2%,+%

$’%–#

*#)*-%

+#..)

4(*)5

‘%,*#,(*%-#

-(#0″(-#

)11#..(-#

“#-’67

,%$*-)

#$($*#,8)

*-)$’%–)

,%$*-)

0($3-)9

-#).*;

./)01(#,*#

=3).’%$)

“(�

(0″-#4#+(1(.#

‘%0″.#$$%?

0#”),($0(

+#.(‘)*(

#=3(.(1-(

(,2.3($’#

=3#..A(,$(#0#

8(%,(

$%'().(?

‘3.*3-).(

0%-).(

=3).#

“#-$%,)

*-%4)?

2%-0)?

+#2(,($’#9

)..%-)

-)”%,*%

+#../)01(#,*#

)01(#,*#

-)”%,*)?

-)”%,*)

$()0%

$*()0%

D104=+8+-47

47-:+D+A0

W-“3/X-(&

‘%,’#**%

*-),$(8(%,#

$#01-)

‘%,’#**%

3,A3-C#,8)

,%$*-(

C(%-,(?

-#).*;

$*%-()

+#..A30),(*;

‘%$*#..)*)

2#,%0#,(

*-),$(8(%,#?

‘%0(,'()-#

=3#..)

,#%.(*(‘)?

)$$)CC(%

3,/#’%,%0()

‘)”()

-)”%.*)

“-%+38(%,#

‘(1%9

*3**#

0%.*#

)01(#,*).(?

C#,#*(‘6#

%44()0#,*#?

3-1),($*(‘6#

)..%-)

‘(**;G

.(,C3($*(‘6#9

H,8(?

$%$*#,#-#

“-%”-

)..%-)9

�-“&’

!’22&

N'”#(2′

W-%1&'(&

-($’).+)0#,*%

C.%1).#

.A3%0%

‘A#,*-)5

),’%-)

C6()”(%5

“(�

0#88#

$*)C(%,(5

*3**%

‘%0”.%**%

+#..#

.%11M5

-($’).+)0#,*%

2(,(*%N

O#-’67

.A3%0%

-(‘%,%$’#

‘)01()0#,*%

‘.(0)*(‘%P

Q%-$#

“#-’67

‘-#+(*%

$*%-(#

(,4#,*)*#?

‘%,$%.)*%-(#?

132).#9

L)-(%

R%88(

S%-#,8%

T)C.(%,(

=3#$*%

$”#**)’%.%

‘#-‘6#-),,%

$0%,*)-.#

.A)3$(.(%

(00)C(,(

4(+#%?

K-#*)

R63,1#-C?

0%.*(

0%4(0#,*(

)01(#,*).($*(

(,*#-,)8(%,).(?

‘%,2%-*%

+#..#

$'(#,*(2(‘6#

)(3*)*(

+)..#

+(+)$’).(#

‘),%-#?

3,A%-)

0#88)

$’),+(*)

‘%3,*+%U,

$’#,(‘%?

‘%,4(,’#-),,%

)–#$*)-#

03*)0#,*(

‘.(0)*(‘(

+)44#-%

“(�

*#0″%9

B)#)&%*MO

%&&%#-‘

871-J

�1+-1+DK

A+DDK

=-=D74+2+:7

=)’-“)’

Z-(*4&(&

O)-*#,+%

“-%C#**%

+#..#

‘#,*%

‘(**;

0%,+().(

-#$(.(#,*(?

‘%%-+(,)*%-#

+#../322(‘(%

$”#'().#

‘.(0)?

B+%)-+%

V),’6(,(

-)”%,*)

=3).(

“%.(*(‘6#

)**(4#

D)”(*).#

“%-*),+%

)4),*(

2-%,*#

)..A#0#-C#,8)

‘.(0)*(‘)E

+)../#22(‘(#,*)0#,*%

#,#-C#*(‘%

+#C.(

#+(2(‘(

-(2%-#$*)8(%,#

3-1),)9

�71,*D0I

L+047D0

=?+,7

L01A-

[1A'(0&(-

:/00’

SA)-0%,()

“#-+3*)

,)*3-)?

‘.(0)

)01(#,*#?

+%43*)

‘)**(4(

‘%0″%-*)0#,*(

+#..A3%0%?

#22#**(

+#4)$*),*(

“)*-(0%,(%

0%,30#,*).#?

“)-*(‘%.)-#

$*)*%

-%4(,)

)-‘6#%.%C(‘6#?

-#$*),%

“-#8(%$#

*#$*(0%,(),8#

$*%-(‘6#

+#..)

,%$*-)

‘(4(.*;

)11()0%

+%4#-#

*-)0),+)-#

C#,#-)8(%,(

23*3-#9

=3#$*%

O)-‘%

)-‘6#%

.%C(‘%

D%.%$$#%

$*)*%

)44()*%

“-%C-)00)

+)44#-%

(,,%4)*(4%?

+-%,(

$)*#..(*(

0%,(*%-)

“)*-(0%,(%

0%,30#,*).#?

=3#..%

)-1%-#%9

O)-‘%

-#).(88),+%

$#-(#

)8(%,(

0(-),%

-(+3–#

.A(0”)**%

)01(#,*).#

C#,#-).#

+(0(,3(-#

.A(,=3(,)0#,*%?

‘%,$#-4)-#

.A#’%$($*#0)

1(%+(4#-$(*;9

*-)$’3-)-#

,#00#,%

,#’#$$(*;

‘%03,(‘)-#

=3#$*(

4).%-(

C-),+#

“311.(‘%?

“#-’67

*3**(

$(),%

“(#,)0#,*#

‘%,$)”#4%.(

+#..)

$2(+)

‘%(,4%.C#

*3**)

3,(*;9

%D-1+7=

.A).*-)?

RZ*#$?

(,*#-$*(8().#

(,*#-“-#*#

.3%C6(

+#..#

*-)$2%-0)8(%,(?

-)”%,*#-),,%

$*%-(#

2),*)$*(‘6#

‘%,’-#*#E

O).’%

O#+).(?

+#..#

*),*#

1(‘(‘.#**)?

H.2%,$(,)

!*-)+)?

L)-C6#-(*)

[)’?

+A:*).()

!*#.4(%5

),’%-)

+#..#

1(‘(‘.#**#

+#C.(

%”#-)(

2)11-(‘)

4#.%’#?

+#..)

-(,)$'(*)

+#..#

,%$*-#

‘(**;

C#,#-)8(%,

$*),,%

4(4#,+%

C3(+),+%

0),31-(%9

2#$*)

$”#'().#

2#$*#CC()-#

03$(‘)?

‘%,’#-*(?

4()CC(

‘%..#**(4(9

%&&%#-‘

J1-“&-

U-0@-“&

“)3-)

$”#-),8)?

(,$#C,)

!”(,%8)

C(%’)-#

1-3**(

$’6#-8(5

(,+3-‘(

“#,$)-#

0%,+%

0),(#-)

$3″#-$*(8(%$)?

*-)4($),+%

-)””%-*(

#22#**(?

-($3.*)*%

-(3$'(-#

“(�

+#.(0(*)-#

‘)0″%

$’#.*#

+(“#,+%,%

=3(,+(?

$()0%

-#$”%,$)1(.(9

2#,%0#,%

4#+()0%

)..A%”#-)

0%.*(

)01(*(?

-(4#.)

“)-*(‘%.)-0#,*#

(,*#,$%

C-)4#

-($”#**%

)..A#0#-C#,8)

‘.(0)*(‘)

$*()0%

4(4#,+%5

$”)4#,*)?

‘#-*%?

*3**(

),*(9

=3),*(

$()0%

“-%,*(

(,C),,)-‘(?

-)$$(‘3-)-‘(P

O-%4()0%

(,+)C)-#?

=3#$*A%**(‘)?

0#”),($0(

,#C)8(%,($0%

‘.(0)*(‘%E

)**#CC()0#,*%

“-%*#CC#-$(

+)..)

“)3-)?

%**(#,#

-($3.*)*%

+()0#*-).0#,*#

(00)C(,)-#

“%$$(1(.#?

“#-’67

“)3-)

$31#,*-(

,#C)8(%,#?

‘%-)CC(%

C3)-+)-#

“-%4)-#

‘)01()-.#9

-#$*%?

“)3-)

,#00#,%

‘%-)CC(%?

(,’%$'(#,8)9

@A-1-2-D+A0J

=-:*8+-4+

$0D*10

G-4+D-1099+-

,7::E0G2+74D7

W-“3-“-

�-22’1-&

%-C),($0(

4(4#,*(

%22-%,%

‘%,*(,3)0#,*#

$”3,*(

(,*#-#$$),*(

$4(.3″”)-#

.A(,C#C,%

30),%9

Y)$’#

1(%-%1%*(‘)

‘%$(++#**)

1(%($”(-)*)

$2(+)

=3#..)

*-)–#

($”(-)8(%,#

+)..)

,)*3-)

(0(*)-#

‘)”)'(*;

-#)8(%,#

)+)**)0#,*%

+#C.(

%-C),($0(

4(4#,*(

)01(#,*(

‘)01(),%

+(,)0(‘)0#,*#9

“(),*#?

#$#0″(%?

$*)*#

“-#$#

0%+#..%

-#).(88)-#

-%1%*

=3#..%

0#$$%

“3,*%

+)..A:$*(*3*%

:*).(),%

R#’,%.%C()

($”(-)*%

-)+(‘(

+#..#

“(),*#

.A#$”.%-)8(%,#

$3%.(?

.),'(),+%

$#**%-#

-(‘#-‘)

$4(.3″”%

-%1%*(‘)9

#$($*#

3,A).*-)

=3#$*)

)22)$'(,),*#

+($'(“.(,)9

a3#$*(

-%1%*

($”(-)*(

0%+#..(

1(%.%C(‘(

-)””-#$#,*),%

$*-30#,*(

,#..#

+#C.(

$'(#,8()*(

4).(+)-#

(“%*#$(

$3..#

23,8(%,(

0%+#..%

,)*3-).#

=3).#

($”(-)*(

-(C3)-+),%

.A(,*#-)8(%,#

1(%.%C

0%,+%

#$*#-,%

$*-)*#C(#

)+)**)0#,*%

$%”-)44(4#,8)9

T(%.%C()

*#’,%.%C()?

(,2)**(?

.#C)*#

‘(-‘%.%

4(-*3%$%

“-%C-#$$%

+#..)

2(,#9

A*:D*10

,7::E0G2+74D7

�-“&’

!’22&