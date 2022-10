Cs Caudo-Biolghini (Rf): approvata mozione per eliminazione plastica negli uffici di Roma Capitale

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Caudo-Biolghini (Rf): approvata mozione per eliminazione plastica negli uffici di Roma Capitale

Approvata in Assemblea Capitolina la mozione presentata da Roma Futura sull’eliminazione della plastica e degli imballaggi dai distributori automatici presenti nelle sedi di Roma Capitale.

Ringraziamo i consiglieri che all’unanimità hanno sottoscritto e votato questa mozione. L’amministrazione di Roma diventa così parte attiva e promotrice della Strategia europea per la plastica nell’economia circolare, che mira a elaborare strumenti regolamentari e policy per incentivare modelli organizzativi di riduzione dell’uso della plastica monouso all’interno delle pubbliche amministrazioni e per diffondere iniziative plastic free sui territori.

Lo facciamo eliminando plastica e imballaggi dagli uffici dove tutti noi, i lavoratori di Roma Capitale e i cittadini romani, ci rechiamo ogni giorno, perché le buone prassi più sono efficaci e si consolidano se diventano parte integrante della quotidianità di ognuno di noi.

Così dichiarano Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini, consiglieri capitolini di Roma Futura.