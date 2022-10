(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=O7%3dD4O8O_2vkv_C6_0wcu_JB_2vkv_BAsfpYxe.oHsEvN8.9yH_0wcu_JBp_MiyZ_WxNxG.sOzS_0wcu_JB_2vkv_CAxIr_MiyZ_XvN6XDal_MiyZ_XsEw_MiyZ_XvJE8y_Naxh_Yk_MiyZ_XvRzV_0W–J_MiyZ_WNT_2vkv_C98R_2vkv_Ba._0wcu_K0r-YRL_2vkv_C6wCE_MiyZ_WNT_2vkv_C98L_2vkv_BaH_Naxh_XpY_0wcu_K7-_2vkv_BaF_Naxh_YnKD_Naxh_XFENBlcMKA_MiyZ_Xsev_MiyZ_XvJAQE_6s7ktMqe%269%3dAeNZFd%26v%3dI5ND9B.IwP%26sN%3dIcDbQ%26H%3dA%26I%3dIYGdJ%26K%3dBYRe%264%3d-YRYAYPWCX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 6 ottobre 2022

VIABILITA’ – Provvedimenti in vigore nella mattinata di domenica 9 ottobre 2022

[Momentanea sospensione della circolazione a Ferrara per la camminata benefica ‘Cammin…A.N.D.O.S’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dLfJTQe%26z%3dQ%269%3dWGWTX%263%3dROfM%26K%3d3P8F_Cwgp_N7_6qnv_F6_Cwgp_MBAMH.96E97q1xK1K9A.wJ_Cwgp_MB2EEED9z_Nesk_XtTQZMS_Cwgp_MB1E81v7oA2JvJs1-DK7FzJ790Js-4zHz1-xE630HoP4K25-77-q18IwDvPo-2zJs649o-3vI199JrED.D8C7%260%3d1KDRqR.9A8%269D%3dWKTRe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-10-2022

In occasione della camminata non competitiva di beneficenza “Cammin…A.N.D.O.S”, organizzata per la mattinata di domenica 9 ottobre 2022 dal CSI di Ferrara in collaborazione con LyondellBasell e con il patrocinio del Comune del Ferrara, in città è prevista la momentanea sospensione della circolazione lungo il percorso della manifestazione, qualora si renda necessario per consentire il passaggio dei partecipanti.

La camminata prevede tre diversi percorsi con partenza, alle 9, dai Bagni Ducali di viale Alfonso I d’Este (ritrovo alle 8,30), e prosecuzione lungo le mura fino a piazzale San Giovanni, viale degli Angeli, via delle Vigne, via delle Erbe, corso Porta Mare, via Borso, via Certosa, corso Ercole I d’Este fino alla Porta degli Angeli, poi sulla parte alta delle mura fino all’incrocio tra viale Belvedere/corso Porta Po e ritorno nel sottomura fino ai Bagni Ducali.

v. [CronacaComune del 4 ottobre 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dCgDXHf%26t%3dU%26z%3dXAaKY%26w%3dVFgG%26O%3dtQ2J_4xat_E8_zuew_00_4xat_DC5Q9.0zIz8k5oLuOzB.qN_4xat_DCvI6F8Cq_OYwb_YnXHaEc_4xat_DCk5y5m8iJqHmKlI5-0iGyFv568-j9zBnCo8-0dDY.pNyI%26l%3dG7P47D.KmN%26uP%3d9aFdG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

VIABILITA’ – Provvedimenti in vigore nella mattinata di domenica 9 ottobre 2022

[Temporanea sospensione della circolazione a Ferrara per l’iniziativa “Matti d’Autunno”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d9dMbDc%263%3dY%26v%3dUJeGV%266%3dZBdP%26S%3dpNAN_zujx_A5_9yat_ID_zujx_00DU5.79Mv5t9kI4Sv9.zR_zujx_005M2CGGm_Lh1X_VwbDXPf_zujx_00ACu9i5rJ6PiHv9-1I0NmH0GwHv-BmF39-kC9AwFrXqI5C-tC5G8CrRqPr.F2G3%26B%3duO0TkV.5C2%26C0%3dYEXNg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-10-2022

In occasione dell’iniziativa “Matti d’Autunno”, tour benefico con mezzi a motore, organizzata per la mattinata di domenica 9 ottobre 2022 dal Motoclub “Casco Matto”, con partenza da piazza Ariostea a Ferrara (alle 9,30), è prevista la momentanea sospensione della circolazione al passaggio dei partecipanti sul percorso della manifestazione.

Il corteo si snoderà lungo corso Porta Mare (direzione farmacia Comunale), Rampari di San Rocco, piazzale Medaglie d’Oro, corso della Giovecca, viale Cavour, viale Po e via Modena (per poi uscire dal territorio del Comune di Ferrara).

VIABILITA’ – Provvedimenti in vigore sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 a Ferrara

[Per la manifestazione ‘L’Ingegno è donna’ modifiche alla circolazione in centro storico](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dLeRbQd%268%3dY%269%3dVOeTW%26A%3dZOeU%26S%3d3OFN_Cvox_N6_Dynu_ND_Cvox_MAIUH.8DM96y9xJ9S90.5R_Cvox_MA0MEDLGz_Mm1k_W2bQYTg_Cvox_MABCC-Gw-KvI5DzNF9KDALz-G5L203L0-0-zM9Iw-K095D484C-vG89-xDDA0GwX4J0C-4I-yC9ODM-DOAP48A.FEH8%26B%3d8PETxW.0CE%26DE9v6w%3dYRYSg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-10-2022

In occasione della manifestazione ‘L’Ingegno è donna’, organizzata per il prossimo fine settimana dalla Pro loco di Ferrara, nel centro storico cittadino sono previste modifiche alla viabilità.

Questi nel dettaglio i provvedimenti in vigore dalle 6 di sabato 8 ottobre alle 24 di domenica 9 ottobre 2022:

– corso Porta Reno (tratto compreso tra via Ragno e piazza Trento Trieste): divieto di fermata su entrambi i lati e divieto di circolazione per tutti i veicoli ad eccezione di quelli degli operatori su area pubblica necessari allo svolgimento della propria attività;

– via Amendola (tratto compreso tra corso Porta Reno e via Gobetti): divieto di circolazione;

– piazza Trento Trieste, lato Palazzo della Ragione: divieto di fermata e revoca dell’Area Pedonale e istituzione della ztl, ammessi i veicoli dell’organizzazione, delle forze di polizia, di pronto intervento e soccorso.

Sono ammessi alla circolazione all’interno dell’area di mercato esclusivamente i veicoli degli operatori su area pubblica aderenti alla manifestazione, unicamente per lo svolgimento della loro attività; i veicoli dei residenti con possibilità di ricovero in area privata fuori dalla sede stradale e i veicoli di coloro che, pur non risultando residenti, hanno la possibilità di ricoverare il proprio veicolo in area privata fuori dalla sede stradale.

Il transito veicolare nell’area di mercato potrà essere comunque consentito solo in funzione e compatibilmente allo svolgimento dello stesso, a condizione che sia assicurata e salvaguardata la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Nelle strade soggette al presente provvedimento sono sempre ammessi i veicoli di soccorso e di polizia.

La circolazione degli autorizzati all’interno dell’area interessata dai provvedimenti dovrà avvenire esclusivamente a passo d’uomo.

Saranno possibili deviazioni delle linee del trasporto pubblico.

FIERE E MERCATI – In piazza Trento e Trieste il 7, 8 e 9 ottobre 2022, dalle 10 alle 20

[“Il Cibo è chi lo fa” a Ferrara torna l’appuntamento con il Mercato del Gusto dei produttori provenienti da tutta Italia](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dIcDTNb%26t%3dQ%266%3dTAWQU%26w%3dRLcG%26K%3dzM2F_0tap_K4_zqks_06_0tap_J95ME.6zE64k1uHuK68.qJ_0tap_J9vEBB89w_KYsh_UnTNXHR_0tap_J9qB-1s4iuBjE-w-6p9-4H-n1-x8zHsKi-WPb-wJBHjHw-UHRJ-Iq1HSi-J08vJ7-8-2H181Jw-9mH04z1.zMuB%26v%3dF3ID60.DwM%26qI%3dIZBWQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-10-2022

Il secondo weekend di ottobre – 7, 8, 9 ottobre 2022 – in piazza Trento e Trieste a Ferrara torna l’appuntamento con i produttori provenienti da tutta Italia per il mercato del Gusto de “Il Cibo è chi lo fa”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Ferrara e organizzato dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara, è ormai giunta alla sua XVII edizione: in Piazza ci saranno circa una quarantina di aziende. L’evento é caratterizzato dall’allestimento con bancarelle di legno che disegnano un’elegante scenario sul Listone.

“E’ un piacere ospitare la tradizionale manifestazione in Piazza Trento Trieste “Il cibo è chi lo fa” organizzato dalla Strada dei vini e dei Sapori che ringrazio, evento che rimarca l’importanza del consumo del cibo di stagione, della sana alimentazione valorizzando i prodotti agricoli e a sostegno delle aziende che li producono in un clima sempre più difficile . Il mercato del Gusto è un evento che porta valore alla nostra città, particolarmente atteso e ospita aziende che vengono anche da fuori città favorendo lo scambio dei prodotti alimentari e di cultura” dichiara Angela Travagli assessore alle Attività produttive, Fiere e mercati del Comune di Ferrara.

Travagli continua: “L’evento “Il Cibo è chi lo fa” sta seguendo il percorso amministrativo per avere il riconoscimento del marchio DECO, ricordo infatti che oltre al registro dei prodotti a marchio DECO, il Comune di Ferrara ha istituito anche il registro delle Fiere, mercati, eventi e manifestazioni che hanno le caratteristiche previste dal Regolamento e possono fregiarsi del marchio DECO in quanto promotrici dei prodotti enogastronomici del territorio, della loro storicità e identità culturale e dei percorsi ad esso collegati”.

“Il successo della manifestazione consta nella tipologia e nella qualità del prodotto proposto, laddove chi lo vende è anche il produttore stesso. Il valore aggiunto é nellostorytelling del prodotto di chi ne conosce le origini e le lavorazioni” sottolinea Massimiliano Urbinati, Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara.

Il consumatore attento a ciò che consuma è da sempre il target di riferimento dell’evento laddove a fare la differenza è la cura con cui viene scelta la materia prima :i produttori agricoli e le aziende artigianali con il loro lavoro nobilitano la tradizione e preservano le ricette italiane. Ogni regione italiana, ogni provincia e molto spesso ogni località ha una propria peculiarità enogastronomica che rende la nostra penisola una puzzle di incredibili esperienze gusto olfattive.

Anche quest’anno saranno numerosi i produttori da tutta Italia e solo per citare alcuni prodotti: parmigiano Reggiano di Montagna delle Vacche Rosse, speck e canederli, strudel e spatzle, olio extra vergine Bio Pugliese, l’nduja calabrese per i palati più forti, pesce di lago sott’olio, il pampepato nostrano e tutte le derivazioni dolci con il cioccolato, dolci al taglio con crema, frutta, glasse e caramelli, i taralli pugliesi declinati in tutte le loro varietà dai nuovi fave e cicoria al più gettonato croccantino e rum, la porchetta di Ariccia, dolci a base di nocciole e mandorle per chi ama la frutta secca alla più classica sbrisolona, liquori e distillati, peperoncini per tutti i palati, la focaccia genovese doppia sfoglia senza lievito in varie declinazioni tra cui la classica all’olio e sale, quella con cipolla o patate e stracchino o olive, il cioccolato di Modica, miele di montagna di collina e di pianura, il vino e la grappa di visciole, formaggi di capra, i pizzoccheri, la polenta taragna, succhi e confetture bio, mostarde….. e veramente tanto tanto altro.

In contemporanea alla manifestazione, continua l’impegno della Strada nella promozione del prodotto del territorio ferrarese e infatti in Piazza del Municipio ci saranno i produttori agricoli del Mercato Contadino di Ferrara, dalle 8 alle 19.

La manifestazione “Il Cibo è chi lo fa” sarà aperta dalle 10 alle 20 tutte e tre le giornate del 7, 8 e 9 ottobre 2022.

Per info sulla manifestazione : [https://www.ilciboechilofa.it/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dIeHaNd%26x%3dX%266%3dVEdQW%261%3dYLeK%26R8s6m%3dzO6MA_Mczh_Xm_Oixb_Yx_Mczh_WrTER.uIuDnLw8tF4Jr8.1O_4xku_DC%26v%3dH7PD8D.KwO%26uP%3dIbFdQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara – Piazza Travaglio 20 – 44121 Ferrara

FB Page: [Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d9gPVDf%266%3dS%26v%3dXMYGY%269%3dTBgS%26M%3dpQDH1_OkuX_Zu_JYzj_Tn_OkuX_YzO5T.z3kBvGwH.wGu_OkuX_Yzu2Ou6i-AyA-dF8A-m-AyA-a80GzF-x7tIu3i8u-rzLFAv033-lF-Z7zOuJi-XPU0dPY9gMaCYKT_zxmr_0C%26x%3dE3PF50.KyL%26qP%3dKYBdS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

FB Page: [Mercato contadino di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dObSUTa%269%3dR%26B%3dSPXWT%26B%3dSRbV%26L%3d6LGGG_Jntn_Ux_Ioum_S4_Jntn_T3NKO.3217yFCC.zFA_Jntn_T3D3Jz2HGzFBLx57FB5782IF3E2_Fspq_Q8E2y3x64_Jntn_U190%266%3d0LGNzS.B7G%260G%3dSTUUa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[InstagramStradaViniSapori_Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d7cNTBb%264%3dQ%26t%3dTKWEU%267%3dR0cQ%26K%3dnMBFy_KisV_Vs_HWvh_Rl_KisV_UxM3P.1DyMs7x45.3uF_0qYs_J6yM01j4D9tBA1vH09_l80HgKs_HWvh_Rl_1g4sKisV_Vx8r_KisV_Vv9z%267%3d5KyOuR.t8B%269y%3dTOTCb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

(Comunicazione a cura dell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara)

[La Biblioteca Popolare Giardino presenta il romanzo ‘Verde Eldorado’ di Adrián Bravi venerdì 7 ottobre alle 21 nella sala Polivalente ai piedi del Grattacielo](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dFa7TKZ%26m%3dQ%263%3dR4WNS%26p%3dRIa0%26K%3dwKuF_7rTp_H2_sqhq_36_7rTp_G7xMB.4sE32d1rFnK36.jJ_7rTp_G7oE9019t_IRse_SgTKVAS_7rTp_G7m1-q0cBxFu5r2-qE5Fm176-h9pIe93F-w536s4x-X-pJ9FcHt-SARG-Fs5-GR-qHtJfD92-jB-7Fn13Qp-LtIe5-tCeE72eE-s0-b470b1p2bD-3-3s1A0.iJ2C%26e%3dC0Jw3G.EfJ%26xJ%3d2WIX0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-10-2022

La Biblioteca Popolare Giardino invita alla presentazione del romanzo ‘Verde Eldorado’ di Adrián N. Bravi venerdì 7 ottobre 2022 alle 21 nella Sala Polivalente in viale Cavour 189, ai piedi del Grattacielo di Ferrara.

Accompagnerà l’evento la band ‘Statale 16′.

La migrazione, il radicamento, la ricerca di un luogo d’adozione, un luogo che può essere anzitutto una lingua: sono i temi della scrittura di Adrián Bravi, autore argentino che da anni ha scelto di scrivere in italiano. E qui, i suoi temi si fondono in un romanzo di formazione, in una cronaca di viaggio, in una parabola esistenziale o, più semplicemente, nella storia di un ragazzo del XVI secolo di nome Ugolino che, dopo aver perso il suo posto nel vecchio mondo, sa trovarne un altro nel nuovo.

Ugolino racconta la traversata insieme al leggendario Sebastiano Caboto, e racconta soprattutto la convivenza con una tribù di indios che è scoperta di una natura, di una cultura, di un’umanità da imparare e da comprendere. Perché nelle Indie Occidentali, territori che figurano appena sulle mappe europee di allora, c’è tutta una vita da apprezzare, a patto di rovesciare le proprie abituali prospettive sul mondo.

Adrián Nazareno Bravi è nato a San Fernando (Buenos Aires), in una casa accanto al fiume Luján che si allagava spesso per via delle inondazioni

Ha vissuto in vari quartieri di Buenos Aires e alla fine degli anni ’80 si è trasferito in Italia per proseguire i suoi studi. Si è laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Macerata e attualmente lavora come bibliotecario presso la stessa università. Nel 1999 ha pubblicato il suo primo romanzo in lingua spagnola e dopo alcuni anni ha iniziato a scrivere in italiano. Ha pubblicato romanzi, articoli e racconti su varie riviste e antologie (il Reportage, Left, Robinson di Repubblica, L’accalappiacani, In pensiero, Crocevia, Almanacco Quodlibet, ecc.). In un suo saggio, La gelosia delle lingue, affronta con costanti raccordi autobiografici il tema dello scrivere in una lingua diversa da quella di nascita.

Ha vinto alcuni premi tra cui la prima edizione del Premio Bookciak, Azione! (2012), il Premio Bergamo (2014) ed è stato due volte finalista al Premio letterario Giovanni Comisso (nel 2011 e nel 2020). I suoi libri sono stati tradotti in inglese, in francese, in spagnolo e in arabo.

Vive a Recanati

La “Statale 16” è una band che prende il nome dalla strada più lunga d’Italia e così come quella strada unisce luoghi e culture apparentemente lontani ugualmente il gruppo, nel proprio repertorio, mette in relazione autori, generi e sonorità diversi fra loro.

(Comunicazione a cura di Biblioteca Popolare Giardino)

CULTURA – Domenica 9 ottobre 2022 alle 14.30 la cerimonia con il sindaco Alan Fabbri

[San Bartolomeo, intitolazione del parco pubblico al fondatore del Maf Guido Scaramagli](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dOZRbTY%268%3dY%26B%3dQOeWR%26A%3dZRZU%26S%3d6JFN_Fqox_Q1_Dyqp_ND_Fqox_P6IUK.3DMB1y91E9SB5.5R_Fqox_P60MH9LG3_Hm1n_R2bTTUc_Fqox_P6E9B9y1w-2wPHE8MA5A-GBJ5RCBwX7E0C-D1DAC-FG0zB5AC-CwD-G3wPyCwE09.4RAB%26z%3dKIIHAP.D1R%267I%3dMeRWU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-10-2022

Domenica 9 ottobre 2022, ripartono dopo la pausa estiva gli incontri culturali al MAF di San Bartolomeo in Bosco con due cerimonie di rilevante impatto culturale legate alla memoria di Guido Scaramagli, e a un omaggio a Otello Ceccato. Gli incontri si svolgeranno in due sedi.

Alle 14.30, in via Cervella, a San Bartolomeo in Bosco, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri procederà all’intitolazione del parco pubblico a Guido Scaramagli, fondatore del MAF e studioso del mondo rurale. A suo tempo rinviata a causa dei problemi pandemici, la cerimonia pubblica (che si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara) rende omaggio alla figura di questo apprezzato imprenditore agricolo, che ha consentito di mettere a disposizione un rilevante patrimonio museale della ruralità. Si tratta dela raccolta più importante in territorio ferrarese e tra le più importanti in assoluto della regione. La presenza del Sindaco della Città di Ferrara sta a testimoniare la gratitudine delle massime istituzioni locali per la sua fondamentale opera di raccolta e di divulgazione a favore soprattutto delle nuove generazioni e del mondo della scuola.

Le cerimonie proseguiranno, alle 15.30, presso la sala incontri del MAF, che verrà anch’essa dedicata alla memoria del suo fondatore. Un intervento-ricordo del prof. Gualtiero Baraldi (Accademia Nazionale di Agricoltura) suggellerà questa giornata di doveroso omaggio a Guido Scaramagli.

Si procederà, quindi, all’inaugurazione della mostra “Otello Ceccato, la donazione della figlia Eleonora al MAF”, a cura di Corrado Pocaterra. Veneto di origine e ferrarese d’adozione, l’artista (amico di Guido Scaramagli) realizzò varie opere ispirate al mondo delle campagne, alcune delle quali donate dalla figlia Eleonora (che interverrà on line) al MAF. Sarà pure l’occasione per presentare un primo “Quaderno” di queste sue opere, a cura di Corrado Pocaterra e di Gian Paolo Borghi.

L’ormai tradizionale buffet con i prodotti ferraresi concluderà la giornata, promossa dal Comune di Ferrara, dal MAF e dall’associazione omonima. L’ingresso è come sempre libero e gratuito.

Il MAF, infine, interverrà nella mattinata di domenica 9 ottobre 2022 all’inaugurazione della mostra “Dagli ‘Otto bifolchi e quattro braccianti’ a San Bartolomeo in Bosco. Documenti e immagini”, allestita presso l’Archivio di Stato di Ferrara (corso della Giovecca, 146) e ospitante alcune immagini tratte dal suo archivio fotografico.

ILLUMINAZIONE – Sabato 8 ottobre Giornata della Dislessia e domenica 9 ottobre 2022 Giornata per la Sindrome rara Pans Pandas Bge

[Illuminazione azzurro turchese per la fontana di piazza Repubblica nel fine settimana in occasione di due Giornate Mondiali](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dJhMVOg%263%3dS%267%3dYJYRZ%266%3dTMhP%26M%3d1RAH_Ayjr_L9_9slx_I8_Ayjr_KDDOF.A9G79t3vM4M7C.zL_Ayjr_KD5GCGGAx_Phui_ZwVObPV_Ayjr_KDzD5S4A79GA8Lv-F8RAMALr-3IXBJA9-u75Jr-88LA379-uA-9GrRI9-u75Jr-JxNB4uJz5t-Jr-92M9FtRr-E8LuAtJv-K2LuJ8Kv-JtP3t9rr-HtL0-HtLu3B.FAE5%26B%3d4MBTtT.7CA%26AB%3dYNVPg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-10-2022

Nel prossimo fine settimana la fontana di piazza della Repubblica sarà illuminata con tonalità azzurro turchese. E’ così infatti che il Comune di Ferrara vuole testimoniare la propria adesione alle iniziative organizzate dalle locali associazioni di volontariato sociale: la campagna internazionale “Uniti per la Dislessia” di sabato 8 ottobre 2022 coordinata da [OIDEA](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d5hPY0g%266%3dV%26r%3dYMbCZ%269%3dW8hS%26P6e9u%3dlRDK_vymu_79_BvWx_LA_vymu_6DGR1.M39i9.9Mk_PkxT_ZzDx_PkxT_Zz%269%3dqSCQgZ.80x%26GC%3dVAbQd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) e Disfam che sarà celebrata con un evento alla sede delle Nazioni Unite a New York e la Giornata per la Sindrome rara Pans Pandas Bge di domenica 9 ottobre promossa dall'[Associazione Genitori Pans Pandas Bge](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d9fCUDe%26s%3dR%26v%3dW0XGX%26v%3dSBfF%26L2i7h%3dpP1G_zwZq_A7_yrav_97_zwZq_0B4N5.LhEl7z3oA.pK%26l%3dI2J499.EmP%26pJ%3d9cAXG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Se la dislessia è un disturbo dell’apprendimento ormai riconosciuto a livello mondiale che colpisce almeno il 10% della popolazione mondiale, diversa è la situazione di chi è colpito dalla sindrome Pans Pandas Bge e delle tante famiglie italiane, che, ogni anno, il 9 di ottobre vogliono far conoscere e richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su questa malattia rara e non ancora riconosciuta, dai risvolti drammatici per i bambini e le famiglie stesse.

La colorazione azzurra delle luci della fontana di piazza Repubblica, a lato del Castello Estense, sarà presente già dal tardo pomeriggio di sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022.

Lunedì 10 ottobre la fontana alle prime luci dell’alba tornerà alla normale illuminazione.

[“Ripagrande 12 la festa di fine lavori” venerdì 7 ottobre 2022 dalle 18 nella sede di via Ripagrande 12](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d5cAU0b%26q%3dR%26r%3dT8XCU%26t%3dS8cD%26L%3dlMyG_vtXq_74_wrWs_77_vtXq_692N1.6wFr4h2gHrLr8.nK_vtXq_69sFxB50i_KVtT_UkU0XEU_vtXq_69w0t2e4f4lIeGi6-5U-k6wMf-7mGj-CeOtIm-OjEiKi0-A-HyKs5w6-6c7S.lMrC%26h%3dFzJz67.EiM%26nJ%3d5Z9XC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-10-2022

Dopo un mese di lavori di ristrutturazione, realizzati dal Comune di Ferrara proprietario dello stabile nel quale è sita l’associazione Arcigay Ferrara (via Ripagrande 12, Ferrara), viene organizzata “Ripagrande 12 la festa di fine lavori”, che si svolgerà venerdì 7 ottobre 2022 dalle 18 nella sede di via Ripagrande 12, a Ferrara.

Sarà l’occasione per visitare la Casa arcobaleno della città (ora anche Centro Antidiscriminazione riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri), rimessa a nuovo e per presentare le attività che ivi si svolgono.

E’ previsto l’intervento del vicesindaco Nicola Lodi, della consigliera di parità Annalisa Felletti e della autorità presenti.

Sarà offerto un aperitivo di benvenuto a tutti i partecipanti.

(Comunicazione a cura di Arcigay Ferrara APS – «Gli Occhiali d’Oro» di Giorgio Bassani)

[Nomadi, domani 30 anni senza Daolio. Da Ferrara “Augusto per la vita” donerà circa 10mila euro all’ospedale di Cona](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d1aTZ6Z%260%3dW%26n%3dRQc9S%26C%3dX4aW%26Q%3dhKHL_rrqv_32_FwSq_PB_rrqv_27KSw.4FKn217cFAQn6.7P_rrqv_27BKt0NEe_IoyP_S4Z6VOf_rrqv_27BKm7a2y22E-dFA7n0-Qf-aEBE-s6BVa-5yKl0C.DtD0%260%3dmLGRcS.BAt%260G%3dW7UUe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-10-2022

IL RICORDO DELLA COMPAGNA ROSY FANTUZZI: “RAGGIUNTO L’OBIETTIVO: IL SUO MESSAGGIO È ARRIVATO AL PUBBLICO”. IL GRAZIE DEL SINDACO FABBRI: “UN ONORE ESSERCI”

Ferrara, 6 ott – Domani saranno trent’anni senza Augusto Daolio, il fondatore dei Nomadi a cui Ferrara ha dedicato – dal 18 giugno all’11 settembre – una mostra a palazzina Marfisa d’Este, a cui si sono aggiunti il concerto dei Nomadi a Ferragosto – al parco Marco Coletta – e la raccolta fondi dell’associazione “Augusto per la vita” che presto porterà una donazione di circa 10mila euro (di cui 5mila euro stanziati dal Comune) a favore del Reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Cona.

Ferrara ha ricordato Daolio anche il 28 agosto quando Omar Pedrini, ex leader dei Timoria, al Ferrara Buskers Festival – nella sua prima esibizione in quella sede – si è presentato, a fianco del fondatore del Festival Stefano Bottoni, col cappello originale del celebre fondatore dei Nomadi.

“Penso che Augusto abbia raggiunto il suo obiettivo: comunicare il proprio sentire alla gente – dice oggi Rosy Fantuzzi, la compagna e presidente dell’associazione ‘Augusto per la vita’ -.

Al pubblico è arrivato con empatia, con la sua musica e la sua arte, con i suoi scritti, e il pubblico ha raccolto e vissuto con entusiasmo e affetto il suo messaggio.

A Ferrara ho toccato con mano questo affetto, la città ha risposto con un calore commovente: tantissimi sono arrivati anche da fuori e mi hanno rivelato personalmente aneddoti, frammenti di vita, che cosa Augusto e i Nomadi hanno rappresentato per loro.

Augusto diceva sempre: i Nomadi sono il loro pubblico. Un insegnamento che non abbiamo mai lasciato e che, negli anni, ha fatto breccia nel cuore delle persone”.

“È stato un onore incontrare Rosy e i Nomadi, un onore celebrare un grande uomo e un grande della musica di ogni tempo, legato anche ai miei ricordi di ragazzo – dice il sindaco Alan Fabbri -. Mi piace pensare che sia iniziato un cammino insieme, saremo felici di ospitare nuove iniziative – magari anche in vista delle celebrazioni per i 60 anni di carriera dei Nomadi – e di dare il nostro contributo perché la memoria di un grande uomo rimanga sempre viva e per sostenere l’associazione che porta il suo nome”.

Domani a Reggio Emilia – nello Spazio Gerra – alle 17 si inaugura la nuova mostra (fino all’8 gennaio) “Augusto Daolio: uno sguardo libero. Il viaggio, la musica, l’arte”:

“Per l’occasione – rivela Rosy Fantuzzi – ho aperto cassetti e agende che erano solo nostri, con disegni, schizzi, ricordi di viaggio. Nei tre piani di allestimenti si troverà la vita, la pittura, la musica. Mi è piaciuto condividere col pubblico ricordi fino ad oggi solo nostri. Ho seguito l’insegnamento di Augusto: i Nomadi sono il loro pubblico”.

(Ferrara Rinasce)

CULTURA – Sabato 8 ottobre 2022 alle 9.30 nella Sala Estense

[“Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”: convegno di Unesco per Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dEfLUJe%262%3dR%262%3dWIXMX%265%3dSHfO%26L%3dvP0G_6wiq_G7_8rgv_H7_6wiq_FBCNA.98F27s2qK3L2A.yK_6wiq_FB4F8EF0s_Ngtd_XvUJaPZ_6wiq_FBAEs2o7qOsF-qK4MsC4F.vP3C%26r%3dIAJ09H.EsP%26yJ%3dEcJXM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

06-10-2022

Si svolgerà sabato 8 ottobre 2022, dalle 9.30 nella Sala Estense (piazza Municipio 14, Ferrara), il convegno promosso dal Club per l’UNESCO di Ferrara, associato FICLU nazionale, finalizzato ad approfondire le tematiche relative ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e occasione per presentare la pubblicazione, che verrà diffusa gratuitamente nelle scuole della provincia, sulla “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” realizzata dal Club per l’Unesco di Ferrara in collaborazione con il Liceo artistico Dosso Dossi, con il patrocinio del Comune di Ferrara e Unicef- Sezione di Ferrara e grazie al sostegno economico del Pastificio Andalini.

Interverranno:

Ugo De Nunzio – Presidente e socio fondatore del Club per Unesco di Ferrara;

Salvatore Amelio – Vicepresidente, socio fondatore del Club per Unesco di Ferrara e curatore della pubblicazione;

Francesca Polloni Barbieri – Dirigente del Liceo Artistico “Dosso Dossi” di Ferrara;

Massimo Andalini – Socio fondatore del Club per Unesco di Ferrara e Presidente del Pastificio Andalini;

Caterina Giardini – Socia del Club per Unesco e avvocato- Gli aspetti giuridici della Convenzione;