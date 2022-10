COMUNICATO STAMPA: Gestione dei parcheggi, novità in arrivo a Montespertoli

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Gestione dei parcheggi, novità in arrivo a Montespertoli

Nuovi parcometri, pagamenti tramite app e ausiliari del traffico per il controllo della sosta

MONTESPERTOLI (FI) – Sono molte le novità che saranno introdotte sul territorio di Montespertoli in ordine ai sistemi di gestione della sosta a pagamento. Entro un mese, infatti, i 99 stalli di sosta a pagamento presenti nel capoluogo del borgo saranno dotati di nuovi parcometri, con possibilità d’inserimento del numero di targa e aggiornamento dei sistemi di pagamento (contanti, carta e pagamento in-app). Continuerà a essere garantita, in questo senso, la sosta veloce gratuita di 15 minuti per consentire acquisti rapidi negli esercizi commerciali del centro, collegandola però a un inserimento del numero di targa valido per una sola volta nell’arco della giornata.

Un’altra novità, che sarà in vigore a partire dal 10 ottobre, è quella legata all’introduzione degli ausiliari del traffico, che potranno sanzionare i veicoli non in regola con il pagamento della sosta negli stalli a pagamento. Si tratta, dunque, di un cambiamento volto a regolamentare con maggiore efficienza il sistema delle soste nel capoluogo, garantendo il rispetto delle regole in ausilio al lavoro svolto dalla Polizia Municipale, così da migliorare anche il monitoraggio della viabilità nel suo complesso.

Nel corso dei prossimi mesi, inoltre, continueranno gli approfondimenti dell’Amministrazione volti a realizzare un piano della sosta del capoluogo che sia sostenibile economicamente e che tenga di conto anche delle esigenze di chi gestisce esercizi commerciali di vicinato e di chi è residente nel territorio comunale di Montespertoli. Non cambierà, infine, niente per quanto riguarda l’utilizzo dei tagliandi per la sosta dedicata ai residenti del centro storico.

Alessio Mugnaini

Sindaco di Montespertoli