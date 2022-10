Cava de’ Tirreni: un Centro più grande per La Nostra Famiglia 6.200 metri quadri, 67 operatori, 305 bambini e ragazzi accolti. L’8 ottobre l’inaugurazione con il Presidente della Regione De Luca.

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 I festeggiamenti iniziano il 7 ottobre con lo spettacolo di musica, teatro e danza “La bottega dei Sogni”, che si terrà alle ore 20:00 presso il Convento di San Francesco e Sant’Antonio di Cava de’ Tirreni, in piazza San Francesco 1.

L’evento di inaugurazione si terrà invece l’8 ottobre a partire dalle 10:00, presso il Centro di Riabilitazione La Nostra Famiglia, in località Rotolo. Intervengono le principali autorità religiose, civili e sanitarie: il Vescovo dell’Arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni, Orazio Soricelli, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, il Direttore Generale ASL Salerno, Gennaro Sosto, il Direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Cava de’ Tirreni, Domenica Senatore, Direttore del Distretto Sanitario di Base n.63, Annunziata Cuccurullo.

Ad accoglierli per La Nostra Famiglia ci saranno la Presidente, Luisa Minoli, Il Direttore Sanitario Centrale, Massimo Molteni, con il Direttore Sanitario di Cava de’ Tirreni, Catia Lucia Rigoletto.

Al termine della mattinata un saluto musicale dei ragazzi del Progetto Archimede.

La nuova struttura: 2.600 metri quadri, 8 studi clinici, 27 locali riabilitativi.

La nuova sede sorge su un’area di 6.200 metri quadri con una superficie utile calpestabile di circa 2.600. L’edificio si sviluppa su 4 piani dove hanno sede la reception, l’area clinico-sanitaria con 8 studi dedicati: neuropsichiatria, fisiatria, oculistica, psicologia e psicoterapia, le aree di riabilitazione con 27 apposite stanze, tra cui quella dedicata alla riabilitazione virtuale immersiva e l’aula multisensoriale, la sala di formazione e la sala riunione.

Nell’ampliamento sono state trasferite tutte le attività riabilitative ambulatoriali, mentre il servizio semiresidenziale continuerà a svolgersi in Villa Ricciardi, dove i bambini effettuano gli interventi riabilitativi e contemporaneamente frequentano la Scuola dell’Infanzia e Primaria annessa al Centro, in sezioni distaccate dell’Istituto Comprensivo San Nicola di Cava de’ Tirreni, la cui Dirigente Scolastica è la dott.ssa Raffaelina Trapanese, in virtù di una Convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

La collaborazione con Istituti di Ricerca e Università.

Il Centro di Riabilitazione di Cava de’ Tirreni si avvale di un’équipe di 67 operatori e offre prestazioni a 305 bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo e con disabilità congenite o acquisite.

Per l’approfondimento diagnostico dei soggetti in età evolutiva con disabilità particolarmente complesse, è operativo un collegamento con l’IRCCS “Eugenio Medea”, sezione scientifica de La Nostra Famiglia, presente in Lombardia, Veneto, Friuli e Puglia e con altre strutture ospedaliere specialistiche.

Il Centro collabora inoltre con le istituzioni universitarie, in particolare con le Facoltà di Psicologia, dei Servizi Sociali, di Scienze della Formazione e dell’Educazione delle Università degli Studi di Salerno e Roma per i tirocini formativi; con la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università di Napoli (SUN) per progetti di ricerca scientifica; con le Scuole di Formazione accreditate per operatori Socio-Sanitari.

Cava de’ Tirreni 6 ottobre 2022