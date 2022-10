Acqua Sant’Anna tra le top 50 del food&beverage in Italia

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Nuovo importante risultato per Acqua Sant’Anna Spa, leader del mercato acque minerali, inserita tra le 50 imprese Top del settore alimentare e bevande da ItalyPost e Corriere della Sera.

Il Centro Studi di ItalyPost ha realizzato una ricerca sui bilanci delle imprese Champions di quattro settori che tra gli anni 2014 e 2020 hanno performato sopra la media, selezionando per ogni comparto le migliori 50. Per presentare queste eccellenze del Made in Italy sono stati organizzati quattro incontri dedicati ai comparti più importanti della manifattura italiana: metalmeccanica, alimentare e bevande, chimica e farmaceutica e sistema moda. L’incontro di giovedì 6 ottobre è il primo e coinvolge i big dell’industria alimentare e beverage.

Tra gli imprenditori coinvolti attivamente nella tavola rotonda, Alberto Bertone, Presidente e AD Acqua Sant’Anna Spa, interviene per illustrare il modello di business che ha reso l’azienda una realtà leader nel proprio settore. La ricetta del successo di Acqua Sant’Anna, azienda sempre più considerata un modello industriale eccellente con un fatturato che negli ultimi 10 anni è più che triplicato arrivando a 320 milioni di euro, si fonda su ricerca continua e costante investimento in tecnologia, innovazione e sviluppo di nuovi prodotti. Alberto Bertone ha da sempre puntato sulla tecnologia e l’automazione, creando da subito uno tra i più moderni stabilimenti al mondo nel settore del beverage, che si è costantemente rinnovato e ingrandito. Inoltre, consolidata la leadership nel settore delle acque minerali, ha individuato nuove opportunità di sviluppo ed ancora oggi continua ad investire per diversificare e ampliare la propria gamma prodotto.

In allegato il comunicato stampa con foto di Alberto Bertone, Presidente e AD Acqua Sant’Anna Spa.

Nella speranza che sia possibile una pubblicazione, grazie della gentile attenzione e molti cordiali saluti.

Manuela Ciacci

STUDIO SUITNER srl /mci