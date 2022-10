Tre giorni in difesa del mare alla Spezia

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 INCLUDEPICTURE “D:\var\folders\6k\0y_gdngs04g3djfddbyrn94m0000gn\T\com.microsoft.Word\WebArchiveCopyPasteTempFiles\ASPSP-LOGO-1-1.png” * MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE “https://www.fidapa.org/App_Themes/Theme_V3/media/logos/FidapaLogo.png” * MERGEFORMATINET

Comunicato Stampa 5 ottobre 2022

LA DIFESA DEL MARE

Ambiente, Cultura e Sicurezza

Sono stati presentati oggi gli eventi organizzati, dal 10 al 12 ottobre, della Manifestazione “La Difesa del Mare”, progetto sul Tema Internazionale BPW 2021-2024 – “New Actions Trough Cooperation”, elaborato dalla Sezione FIDAPA BPW ITALY della Spezia, in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Italian Ports Day”, con il patrocinio della Regione Liguria, Comune della Spezia e Lega Navale Italiana.

Le attività sono rivolte agli Studenti delle Scuole Superiori e ai cittadini interessati ad approfondire le tematiche legate alla marittimità in tutte le sue accezioni, dalla tutela ambientale alla sicurezza, dallo sviluppo sostenibile del Porto agli sport dedicati al mare, senza dimenticare alcuni incontri di orientamento per scegliere le professioni legate al mare.

La manifestazione comincerà il 10 ottobre alle ore 9:00, nell’area tra passeggiata Morin e Molo Italia, con un intervento della Fanfara di Presidio della Marina Militare; dopo i saluti delle Autorità, gli studenti potranno assistere a una esercitazione di salvataggio a mare con elicottero a cura di SAGUARCOST e una esercitazione sul disinquinamento a cura di Castalia con il Rimorchiatore Tagis.

Presso la Stazione Marittima uno saranno allestite attività di arte marinaresca a cura della Lega Navale e della Borgata Marinara “La Spezia Centro”, e visitare i punti informativi di: San Lorenzo Academy, Parco Nazionale delle Cinque Terre, ENEA, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Istituto Scienze Marine del CNR (CNR-ISMAR), Sommozzatori Polizia di Stato (CNeS La Spezia).

Saranno inoltre organizzate, a favore degli studenti, una Visita al Museo Navale e Visita a bordo di Nave FASAN, partenza da Piazza Europa con autobus storico.

Il giorno 11 ottobre, presso il l’Atrio del Liceo Cardarelli verrà inaugurata la Mostra degli elaborati preparati dagli studenti a tema “Difesa del Mare” a seguire una Performance del Gruppo Musicale del Liceo Cardarelli.

Nell’auditorium, le dottoresse Gloria Rossi e Roberta Talamoni, modereranno i seguenti interventi:

La Socialità dell’Arte a cura di Elisabetta del Ponte, artista ricercatrice MDX University, London

L’offerta formativa del Campus della Spezia – Prof. Mario Ivan Zignego, Campus della Spezia

Human Resources -Talent Acquisition &Employerv Brannding a cura di Alice Gugliemo, Direzione Risorse umane San Lorenzo Academy

L’Isola del Tino: l’Isola che adesso c’è – Dott.ssa Elisabetta Cesari, Presidente Associazione Amici dell’Isola del Tino odv

Il mare e la terapia dell’avventura: la straordinaria missione di Nave Italia – Amm. Squadra Giorgio Lazio, Presidente Fondazione Tender to Nave Italia

La Manifestazione si concluderà il giorno 12 ottobre presso l’Auditorium dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale con il Convegno “La Difesa del Mare” con un ricco programma di interventi e relazioni:

10.00 Alla riscoperta della marittimità – Ammiraglio di Divisione Pierpaolo Ribuffo, Comandante Marittimo Nord

10.20 Il ruolo e le competenze in materia ambientale della Guardia Costiera: la tutela dell’ecosistema marino e delle sue biodiversità – C.V. (CP) Alessandro Ducci, Comandante Capitaneria di porto – Guardia Costiera della Spezia

10.40 Le attività dell’ADSP MLO per la difesa del mare- Dottoressa Ingrid Roncarolo, Responsabile ambiente e Pianificazione energetica, ADSP MLO

11.00 La tutela del Mare come mainstream nell’ambito di SeaFuture e dei SeaFuture Awards – Dott.ssa Cristiana Pagni, Presidente Italian Blue Growt

11.20 Le attività della Lega Navale Italiana nel golfo della Spezia – Ammiraglio di Squadra Roberto Camerini, Delegato Regione Liguria Lega Navale Italiana

11.40 Presentazione dei lavori degli Studenti (Introduce dottoressa Gloria Rossi)

13.00 Lunch

14.00 Tavola Rotonda

Guardando al futuro – Azioni e Cooperazioni per la salvaguardia del mare – Moderano: le dottoresse Elisa Romano e Mirella Orgallo

Ruolo dei Cluster e dei Distretti Regionali nell’integrazione tra Industria e Ricerca in ambito Blue Economy G. Lorenzo Forcieri, Presidente DLTM e Giovanni Caprino, Direttore DLTM

Il ruolo delle Aree Marine Protette e la conservazione dell’ambiente marino costiero – Dott. Paolo Guidetti, Dirigente di Ricerca afferente al Genoa Marine Centre, Stazione Zoologica Anton Dohrn, membro del Comitato Tecnico Scientifico Area Marina Protetta delle Cinque Terre

La Ricerca a Tutela dell’ambiente marino Dott.ssa Federica Pannacciulli, Resp. Lab. Biodiversità e Servizi Ecosistemici, Dipartimento Sostenibilità, ENEA

Il contributo dei cittadini nello studio del marine litter Dott.ssa Marina Locritani, Istituto Naz. Geofisica e Vulcanologia – Dott.ssa Silvia Merlino, Istituto di Scienze Marine del CNR

Una iniziativa strategica per lo sviluppo sostenibile del mare Dott.ssa Paola Gualeni, Vicepresidente Centro del mare, Università di Genova

16.00 Conclusioni Autorità FIDAPA e AdSP del Mar Ligure Orientale

Comitato d’Onore

Dott. Giovanni TotiDott.ssa Fiammetta Perrone

Presidente Regione Liguria Presidente Naz. FIDAPA BPW ITALY

Dott.ssa Maria Luisa Inversini Avv. Catherine BosshartPrefetto della Spezia Presidente IFBPW

Dott. Pierluigi Peracchini Dott.ssa Cettina Oliveri,

Presidente Provincia e Sindaco della SpeziaPast President, FIDAPA BPW ITALY

Amm. Div. Pierpaolo Ribuffo Avv. Rachele Capristo, Presidente

Comandante Marittimo Nord Distretto N.O. FIDAPA BPW ITALY

C.V. (CP) Alessandro Ducci Avv. M. Luisa Galbiati, Presidente

Com. Capitaneria Porto – Guardia Costiera SPLa Spezia FIDAPA BPW ITALY

Dott. Mario SommarivaDott. Roberto Peccenini

Presidente AdSP Mar Ligure OrientaleDirigente USR Liguria AT La Spezia

Staff organizzativo:

Monica Fiorini – AdSP del Mar Ligure Orientale

Mirella Orgallo – FIDAPA BPW ITALY, Sezione La Spezia

Elisa Romano – FIDAPA BPW ITALY, Sezione La Spezia

Gloria Rossi – USR Liguria AT La Spezia

Roberta Talamoni – Lega Navale sez. La Spezia

Alessandra Ventriglia – Capitaneria di porto, Guardia Costiera La Spezia

Referenti del Progetto:

Marina Militare, Regione Liguria, Provincia e Comune della Spezia, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, FIDAPA BPW ITALY, International Business Professional Women, Distretto Nord Ovest FIDAPA BPW ITALY, Consulta Provinciale Femminile, USR Liguria AT La Spezia, Ambiente Mare Italia, LEGA NAVALE, ANMI

STAKEHOLDERS

Sanlorenzo Academy, Promostudi Polo Universitario, Centro del Mare – Università di Genova, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Distretto Ligure Tecnologie Marine (DLTM), ENEA, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Istituto di Scienze Marine del CNR (CNR-ISMAR), Italian Blue Growth (IBG), Associazione Amici dell’Isola del Tino ODV, Fondazione Tender to Nave Italia, Borgata Marinara “La Spezia Centro”, Sommozzatori Polizia di Stato (CNeS La Spezia), Elisabetta del Ponte, Castalia

SUPPORTERS

Boutique Helle, Assicurazioni Sturlese, Associazione Levante, StoricBus, Associazione Amici della Storia e del Museo Navale, Galleria 38