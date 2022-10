Sopralluogo in centro storico per l’assessore Consani con gli operatori di Sistema Ambiente | Rendere sempre più efficiente il servizio di raccolta rifiuti || Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 RENDERE SEMPRE PIÙ EFFICIENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI: SOPRALLUOGO IN CENTRO STORICO PER L’ASSESSORE CONSANI CON GLI OPERATORI DI SISTEMA AMBIENTE

LUCCA, 5 ottobre 2022 – È partita stamani, mercoledì 5 ottobre, dalla sede di Sistema Ambiente in Borgo Giannotti, l’assessore all’ambiente Cristina Consani per accompagnare un assistente nell’ordinario giro mattutino di svuotamento e pulizia dei Garby del centro storico. Un modo pratico e diretto per vedere da vicino le operazioni che i mezzi e gli operatori svolgono ogni giorno per assicurare alla città decoro e pulizia e raccogliere eventuali segnalazioni degli utenti.

“Ho voluto provare il servizio in prima persona – commenta l’assessore Consani – montando su un mezzo e seguendo l’assistente in tutti i passaggi della mattinata. Scendere in campo, sul territorio, è un’azione necessaria per capire le esigenze dei cittadini e delle imprese, valutare cosa funziona e cosa potrebbe essere migliorato. Siamo partiti stamani dal centro storico, ma per una visione ampia e allo stesso tempo capillare sono previsti altri appuntamenti, sia dentro che fuori le Mura. Questa sarà la mia modalità operativa e di lavoro, condivisa con tutta la giunta. Un modo per conoscere da vicino anche gli operatori, gli assistenti e i lavoratori di Sistema Ambiente, che ringrazio”.

Alle 7.40 in punto è partito il giro direzione San Frediano. Svuotamento e pulizia dei Garby, rimozione di eventuali abbandoni, gestione complessiva della raccolta in centro storico, il biglietto da visita principale della città.