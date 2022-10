Parte iter per elettrificazione banchine porto La Spezia

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Elettrificazione delle banchine. Decreto per avvio gara cabina di trasformazione da 16 megawatt

Ieri, con decreto del Presidente dell’AdSP, Mario Sommariva, è stato dato avvio alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto di progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione della cabina di trasformazione per il cold ironing a servizio del molo Garibaldi, che sarà in grado di erogare una potenza di 16 Megawatt, necessari per alimentare le navi all’accosto.

Si tratta del primo lotto di interventi di realizzazione delle infrastrutture energetiche a servizio delle banchine del comparto crocieristico e del comparto commerciale del porto della Spezia, per un valore di 8,5 milioni di Euro di cui 5,5 milioni finanziati sul PNC/PNRR e 3 milioni con fondi dell’Autorità.

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante la valutazione di un’offerta tecnica e di un’offerta economica. Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito dell’ente e sulla Gazzetta Ufficiale. Si prevede che le successive fasi di sviluppo del progetto, di acquisizione dei necessari pareri e nulla osta e di esecuzione dei lavori interesseranno gli anni 2023-2024 e che la nuova infrastruttura energetica sarà disponibile a partire dal 2025.

Infine, per quanto riguarda il nuovo molo crociere, le opere civili di infrastrutturazione sono comprese nell’appalto di costruzione dell’opera, la cui gara è stata bandita il 30/6/2022 ed è tuttora in corso. La componente impiantistica sarà, invece, oggetto di una progettazione ed esecuzione separata, che procederà in opportuno coordinamento con i lavori del molo crociere allo scopo di assicurare l’entrata in esercizio nel 2025, una volta terminati i collaudi delle opere e degli impianti.

Attraverso il complesso sistema di infrastrutture energetiche sopra descritto l’Autorità di Sistema Portuale intende proseguire il percorso di sostenibilità ambientale delineato nei propri documenti politici e programmatori.

La Spezia, 6 ottobre 2022