OttobreEdufin2022 – partecipa agli eventi Anasf

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Gentilissimi,

vi segnalo, per l’inserimento nelle vostre agende, che nel mese di ottobre Anasf è su tutto il territorio nazionale per incontrare i cittadini, di tutte le età, sui principali temi di educazione finanziaria.

L’Associazione partecipa alla V del [Mese dell’educazione finanziaria](http://www.quellocheconta.gov.it/it/news-eventi/mese_educazione_finanziaria/2022/index.html), lungo tutto il mese di ottobre, e alla VI della [World Investor Week – WIW](https://www.consob.it/web/investor-education/calendario-eventi-2022), dal 3 al 9 ottobre 2022, con i suoi due progetti di educazione finanziaria:

·economic@mente – METTI IN CONTO IL TUO FUTURO, rivolto agli studenti delle superiori.

Le [scuole aderenti](https://www.anasf.it/documento/5433). Approfondisci il progetto [cliccando qui](https://www.anasf.it/il-progetto).

·Pianifica la Mente – METTI IN CONTO I TUOI SOGNI, rivolto a tutti i cittadini.

Per trasmettere ai risparmiatori la necessità di apprendere un adeguato livello di educazione finanziaria, Anasf parteciperà anche ai seguenti eventi sul territorio. L’invito è aperto a tutti:

·IlConvegno organizzato dall’Università di Bergamo, in collaborazione con la Consob. L’evento, dedicato al percorso che dalla pianificazione conduce al risparmio e all’investimento finanziario, si terrà il 6 ottobre a Bergamo, dalle 14:30, presso il Dipartimento di Scienze Aziendali Via dei Caniana 2.

In rappresentanza di Anasf, interverrà il Consigliere Nazionale Gabriele Frigerio.

[Per maggiori informazioni e iscrizioni](https://www.anasf.it/documento/5432).

·Il Seminario di educazione finanziaria, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Puglia in collaborazione con l’Università di Bari, si svolgerà il 7 ottobre a Bari, dalle ore 9:30 alle 13:30, con il titolo “Conoscenza, cooperazione, crescita”, patrocinato da Anasf.

Nicola Petruzzelli, responsabile territoriale educazione finanziaria Anasf Puglia, interverrà sul tema “Financial advisors, ruolo e responsabilità del professionista finanziario”.

L’evento è aperto al pubblico previa registrazione online su piattaforma dell’Ordine dei Giornalisti.

·L’Evento Forum Finanza Sostenibile, si terrà il 21 ottobre a Milano, in collaborazione con AnasfeTaxi 1729dal titolo “Cambiare strada: meccanismi decisionali e scelte finanziarie nel processo di transizione”.

·IlSalone dello Studente, l’evento nazionale di Campus, società del gruppo Class Editori, che da oltre 20 anni promuove il dialogo tra studenti e scuole, università, aziende ed enti che realizzano progetti per supportare i giovani nell’orientamento accademico e professionale post-diploma:

o6 e 7 ottobre, Torino (Pala Alpitour)

o19, 20 e 21 ottobre, Roma (Fiera)

o30 novembre, 1 e 2 dicembre, Bari (Fiera del Levante).

[Per maggiori informazioni](http://www.salonedellostudente.it/)

Per rimanere sempre aggiornato sulle iniziative Anasf per tutti i risparmiatori, visita il sito www.anasf.it.

Cordiali saluti,

Arianna Porcelli

Area Comunicazione Anasf

[http://www.creative-farm.it/firma/anasf/images/anasf.png]

ANASF

Follow us on:

[http://www.creative-farm.it/firma/anasf/images/youtube.png](https://www.youtube.com/channel/UCCJo3oj28iazxcD7cTw8wuA)

[Anasf](https://www.youtube.com/channel/UCCJo3oj28iazxcD7cTw8wuA)