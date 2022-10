(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Tutte le news

05/10/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=11888

[Consiglio comunale](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=11888)

Il Consiglio comunale si riunisce in seduta pubblica di prima convocazione, presso la sala Gozzi della sede municipale, (secondo le modalità indicate dall’art. 29 … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=11888)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004

[Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 3 al 9 ottobre](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004)

Autovelox Riprendono i controlli della Polizia Locale per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 3 a domenica 9 ottobre … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82684

[Rally Due Valli 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82684)

Da giovedì 6 a sabato 8 ottobre si svolge il Rally Due Valli 2022, la manifestazione organizzata dall’ Automobile Club Verona che si conferma una delle competizioni di rally più … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82684)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82413

[Verona seconda Roma: Identità e continuità della classicità a Verona dall’epoca romana all’età odierna](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82413)

Il Gruppo CTG La Fenice, in coorganizzazione con la Provincia di Verona e co n il patrocinio del Comune di Verona, dell’ Archivio di Stato di Verona e dell’ … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82413)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80995

[S.T.E.P.S. – Newsletter Ottobre 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80995)

Il progetto S.T.E.P.S. – Shared Time Enhances People Solidarity ha pubblicato la newsletter di ottobre 2022, ricca di aggiornamenti sulle attività in corso, sulle prossime iniziative … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80995)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82246

[Ottobre Musicale 2022. Terenzio Zardini](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82246)

Dall’8 al 29 ottobre presso la Chiesa di S. Bernardino di Verona, l’ Associazione Musicale Fr. Terenzio Zardini propone l’evento Ottobre musicale 2022 La rassegna, giunta alla … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82246)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82419

[Scoperta e riscoperta di una città: Verona nel cuore dell’Impero Romano](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82419)

L ‘Associazione culturale CTG – Gruppo Guide & Animatori Culturali di Verona, con il patrocinio del Comune di Verona, presenta il 46° corso di Storia e Arte dal titolo Scoperta … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82419)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82638

[Lavoro: L’officina delle idee](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82638)

L’ Officina delle Idee è un percorso gratuito di ricerca e creazione di lavoro. Si tratta di un laboratorio esperienziale rivolto a tutte le persone interessate ad … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82638)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82633

[Abitare leggere la Terra. 18 anni di Casa di Ramia e del Centro antiviolenza p.e.t.r.a.](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82633)

Al diciottesimo anniversario della nascita di Casa di Ramìa e del Centro antiviolenza P.e.t.r.a., servizi del Comune nati e attivi sul territorio cittadino dal 2004, facciamo festa! … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82633)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82692

[Ondas Do Mar](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82692)

Il CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Verona propone Ondas Do Mar Viaggi e viaggiatori tra realtà e fantasia un corso di formazione per … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82692)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82694

[Prevenire e segnalare la presenza di topi e ratti](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82694)

Il servizio di derattizzazione in aree e immobili di pertinenza pubblica, quali strade, piazze, giardini, parchi giochi, scuole ed edifici comunali è operato dalla ditta … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82694)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82421

[LI.VE Libri a Verona – Le sfide della cultura contemporanea attraverso le voci dei suoi protagonisti](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82421)

L’ Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona e il Master in Editoria dell’Università di Verona con il patrocinio del Comune di Verona, presenta LI.VE … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82421)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82689

[Avviso di raccolta proposte per la programmazione PSV Professione Spettacolo Verona presso il Teatro Camploy.](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82689)

Con il presente avviso la Direzione Spettacolo del Comune di Verona, su proposta del Direttore Artistico dott. Carlo Mangolini, intende raccogliere proposte da parte di Compagnie Teatrali professionali … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82689)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82559

[Avviso pubblico esplorativo finalizzato all’affidamento diretto di un servizio di predisposizione di un progetto di comunicazione digitale multicanale con focus sull’apertura e crescita dei social network](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82559)

4 ottobre 2022 Inseriti quesiti e chiarimenti dal n.4 al n.9 28 settembre 2022 Il Comune di Verona intende migliorare la propria capacità comunicativa in ambito social … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82559)

[Parco delle Colombare – Avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei lavori di realizzazione del parco giochi e sport tradizionali italiani, ampliamento della Casa delle Colombare ed altro](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82560)

4 ottobre 2022 Si pubblica l’aggiornamento dei chiarimenti. 3 ottobre 2022 Si pubblica l’aggiornamento dei chiarimenti. 29 settembre 2022 Si pubblica il chiarimento n. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82560)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2022 – Comune di Verona