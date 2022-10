IPPODROMO CAPANNELLE – DOMENICA 9 OTTOBRE: 95° DERBY ITALIANO DEL TROTTO E OAKS DEL TROTTO

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Presentazione Criterium Femmine Roma

Sette giorni dopo la disputa dei primi due corsi ad Agnano nel pomeriggio del Gran Premio Lotteria, i puledri della generazione 2020 hanno a disposizione altri due Criterium (nei quali correranno divisi per sesso) che avranno questa volta come teatro l’ippodromo romano delle Capannelle, nella domenica in cui andranno in scena anche le finali del 95° Derby Italiano del Trotto e delle Oaks del Trotto.