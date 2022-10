(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Fastweb e Fastweb Digital Academy

al fianco di Funzione Pubblica per la diffusione

delle competenze digitali nel pubblico impiego

Disponibili da oggi sulla piattaforma online del Dipartimento della Funzione pubblica percorsi innovativi di formazione messi a disposizione da Fastweb, con contenuti legati ai temi della cybersecurity e della comunicazione digitale nella PA.

Milano, 5 ottobre 2022 – Accelerare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione grazie alla diffusione delle competenze digitali nel pubblico impiego. È questo l’obiettivo chiave dell’adesione di Fastweb al progetto “Syllabus per la formazione digitale”, il programma di assessment e formazione digitale rivolto a tutti i dipendenti pubblici e promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica, nell’ambito del Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della Pubblica Amministrazione.

Il Piano offre ad oltre tre milioni di dipendenti della PA opportunità di formazione qualificata che potranno essere trasformate in opportunità di crescita retributiva e professionale grazie ai nuovi contratti di lavoro del pubblico impiego, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese nonché per garantire l’efficiente attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Fastweb attraverso la propria Fastweb Digital Academy, la scuola per le nuove professioni digitali nata a Milano nel 2016, da oggi mette a disposizione, a titolo gratuito, sulla piattaforma online del Dipartimento della Funzione pubblica, nove percorsi innovativi di formazione in modalità e-learning, con contenuti di base e avanzati legati ai temi della cybersecurity e della comunicazione digitale.

Particolare attenzione viene riservata alla sicurezza, con tre percorsi formativi sulla protezione dei dispositivi che forniscono un quadro d’insieme sui rischi e le minacce informatiche negli ambienti digitali, presentando le misure minime di sicurezza ICT e i principali tipi di attacco per le pubbliche amministrazioni, ma illustrando anche quali contromisure adottare per prevenirli e difendersi. Nello stesso ambito, i tre percorsi sulla protezione dei dati personali e la privacy, invece, offrono l’opportunità di far crescere la consapevolezza sui concetti di riservatezza, integrità e non ripudio dei dati, permettendo di conoscere i principi del regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) e come declinare gli adempimenti connessi alla tutela dei dati personali nelle attività di una pubblica amministrazione.

Inoltre, in ambito comunicazione digitale, Fastweb Digital Academy mette a disposizione tre corsi sulla conoscenza delle funzionalità di base e avanzate dei più classici strumenti oggi disponibili che rendono efficace la comunicazione all’interno della propria amministrazione come l’utilizzo di forum interni, applicazioni di instant messaging, audio-video conferencing e condivisione online di documenti.

Ciascun modulo è composto da diverse unità didattiche, video pillole e test di verifica dell’apprendimento. Alla fine di ogni percorso, sarà possibile rilevare i propri progressi e visualizzare sulla piattaforma online del Dipartimento i corsi frequentati, i test superati e i dati complessivi sulle competenze acquisite. L’obiettivo è contribuire a promuovere un vero e proprio cambiamento culturale che accompagni le amministrazioni pubbliche nelle sfide del prossimo futuro.

“Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo ad un progetto chiave per la digitalizzazione della PA e rimaniamo convinti che per dare la giusta spinta allo sviluppo delle competenze digitali nel Paese ci sia bisogno di una stretta collaborazione tra pubblico e privato”, ha affermato Lisa Di Feliciantonio, External Relations & Sustainability Officer di Fastweb. “In Fastweb siamo impegnati da anni nella promozione di una trasformazione digitale che sia realmente inclusiva, attraverso la nostra Fastweb Digital Academy che ad oggi ha formato oltre 45 mila persone con i suoi oltre 100 corsi rivolti a giovani e adulti, occupati o in cerca di occupazione. Da alcuni anni poi abbiamo ampliato il nostro raggio di azione alle Pmi e adesso vogliamo affiancare anche la Pubblica Amministrazione per offrire a tutti i professionisti che operano a contatto con i cittadini gli strumenti per competere in un mondo che sarà sempre più digitale”.

