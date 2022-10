(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Elezioni: Novelli, FI FVG sacrificata in nome della coalizione, nostra regione diventi modello per cdx di governo

“Il Friuli Venezia Giulia, area strategica in ambito nazionale e internazionale, è tra le pochissime regioni italiane a non avere un parlamentare espressione di Forza Italia. Un sacrificio deciso a Roma e che il territorio ha accettato non senza obiezioni, in nome degli equilibri interni della coalizione e di una ripartizione calibrata sui sondaggi e che alla luce dei risultati elettorali penalizza oltre modo Forza Italia in FVG. Una regione, la nostra che peraltro rappresenta un modello per il governo che verrà: un esempio di buon governo, di fattiva collaborazione tra anime distinte ma non distanti e di uno spirito di squadra che prevale sui singoli interessi politici. I vertici nazionali lo prendano ad esempio e lo tengano in considerazione, lasciando da parte irricevibili richieste e improbabili autocandidature figlie di una visione di un quadro politico ormai passato. Perché soprattutto ora chi non si dimostrerà all’altezza non farà pagare il prezzo a se stesso ma all’intero Paese”.

Lo scrive il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.