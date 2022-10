Disinfestazioni in città, nuovo servizio all’insegna della sostenibilità e del digitale

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 È stato presentato questa mattina il nuovo servizio di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione degli immobili proprietà o di pertinenza comunale e del territorio comunale che è stato assegnato, previo bando, dal settore Ambiente per i prossimi quattro anni alla ditta Colservice srl di Nardò. Il nuovo servizio garantisce notevoli innovazioni rispetto al passato, illustrate questa mattina in commissione Ambiente dall’assessora all’Ambiente Angela Valli, dai tecnici comunali e dalla ditta.

“Si tratta di un passo in avanti molto significativo, perché andiamo a garantire continuità pluriennale al servizio di disinfestazione, fatto che consentirà al Comune e alla ditta di collaborare per un periodo di quattro anni, a vantaggio dei processi di ottimizzazione del servizio e del consolidamento delle pratiche collaborative tra amministrazione e affidatario – dichiara l’assessora all’Ambiente Angela Valli – sarà un servizio in gran parte rinnovato, che sarà effettuato con mezzi e strumentazioni elettriche non inquinanti, un servizio digitalizzato che sarà possibile monitorare in tempo reale e incentrato sull’obiettivo della prevenzione della diffusione di insetti e animali infestanti. Ringrazio gli uffici del settore, il dirigente Magnolo, l’architetto Paladini, il geometra Marco Cannone e l’ufficio gare per il prezioso lavoro svolto che consentirà di innovare e rafforzare i servizi di disinfestazione, garantendo alla città ottimali condizioni igienico sanitarie e l’abbattimento del rischio di trasmissione di malattie da vettori”.

Le azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione di insetti infestanti e di ratti per i prossimi anni si svilupperanno regolarmente in due fasi: prevenzione, attraverso il monitoraggio puntuale e il controllo del territorio, e interventi diretti. Sul fronte del contenimento della diffusione delle zanzare sotto la soglia di molestia, il nuovo servizio prevede interventi regolari di sorveglianza della soglia effettuati in maniera capillare su tutto il territorio comunale, con il posizionamento di “ovitrappole”, dispositivi che forniscono informazioni dettagliate sulla consistenza della presenza e dello sviluppo di zanzare nelle varie zone della città.

La fase operativa di contrasto alle zanzare prevederà sia azioni larvicide che adulticide. Il nuovo servizio prevede un deciso potenziamento delle azioni larvicide per contrastare “a monte” la diffusione delle zanzare in città con azioni di prevenzione su griglie, caditoie, bocche di lupo e tutte le opere di intercettazione delle acque, che sono i luoghi dove le zanzare situano i propri nidi e che saranno geolocalizzati e mappati. Con cadenza mensile, da marzo a ottobre, saranno effettuati puntualmente interventi antilarvali. L’attività puntuale di prevenzione consentirà di limitare – secondo le linee guida nazionali ed europee – gli interventi adulticidi a situazioni e contesti nei quali sarà riscontrato, tramite i sistemi di monitoraggio, il superamento della “soglia di molestia” con maggiore densità di insetti. Per gli interventi adulticidi saranno utilizzati, per la prima volta in città, mezzi elettrici a impatto zero, sia per quanto riguarda i pick up, sia per quanto riguarda gli atomizzatori degli insetticidi biologici.

Monitoraggio costante e interventi puntuali caratterizzeranno anche il servizio di derattizzazione. Per il contrasto alla presenza di ratti saranno utilizzate trappole ecologiche elettromeccaniche, distribuite su tutto il territorio cittadino insieme a 3500 erogatori di esche rodenticide. Tutte le trappole saranno collegate ad una piattaforma digitale che consentirà all’azienda e all’amministrazione di controllarne l’attivazione. In sostanza, la loro attività sarà monitorata in tempo reale, consentendo di fornire nelle zone di maggiore “attività” risposte immediate in termini di potenziamento delle azioni di contrasto, riducendo i tempi di latenza degli interventi e garantendo un puntuale monitoraggio della presenza, o meno, dei ratti nelle diverse zone della città.

Sul fronte della deblattizzazione, saranno intensificati gli interventi nelle aree a rischio, come i mercati ortofrutticoli, i giardini pubblici, i vicoli del centro storico e la rete della fognatura bianca (gli interventi di disinfestazione sulla rete “nera” sono competenza di Acquedotto Pugliese), nonché presso tutti gli edifici pubblici, con strumentazioni a impatto zero, come pompe manuali e nebulizzatori elettrici e, nei siti sensibili, attraverso insetticidi gel a ridotto impatto ambientale.

Attraverso l’offerta migliorativa proposta al Comune, la ditta ha garantito per tutto il periodo di gestione del servizio l’utilizzo mezzi elettrici ed ecologici non rumorosi e la messa a disposizione dell’amministrazione di una piattaforma informatica che fornirà in tempo reale contezza dei servizi effettuati, le planimetrie di controllo dei dispositivi installati, il resoconto dei lavori effettuati, le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, le soglie di intervento e di allarme. Terzo elemento qualificante dell’offerta migliorativa, l’attenzione verso il territorio delle marine dove saranno garantiti servizi aggiuntivi con quattro interventi di disinfestazione in più, quattro di deblattizzazione e sei di derattizzazione. Sul territorio delle marine saranno anche garantite cinque iniziative di comunicazione e informazione verso i cittadini, con la fornitura di depliant digitali, manifesti e locandine con qr code e la zdistribuzione gratuita di kit antilarvali destinati alla prevenzione domestica della diffusione delle zanzare.

Nell’area del Parco di Rauccio, dove vigono particolari divieti legati all’utilizzo di composti adulticidi tradizionali, saranno posizionate cinquanta “bat-box”, nidi artificiali di pipistello per agevolare l’azione deterrente svolta da questi predatori nei confronti delle zanzare, e saranno distribuiti alla popolazione kit adulticidi con repellenti naturali.