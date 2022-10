(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Diciotto mezzi aero-navali e cento volontari per l’esercitazione antinquinamento Ramogepol

Simulata una simulazione emergenziale sia a mare sia a terra. Presente il direttore generale Mite Montanaro

Roma, 5 ottobre 2022 – Diciotto mezzi aero-navali messi a disposizione da Italia, Francia e Principato di Monaco per un’esercitazione a mare e a terra che si è svolta oggi a Imperia, nell’ambito dell’accordo Ramoge, firmato nel 1976 dai tre Paesi per la prevenzione dell’inquinamento marino e costiero nel Mediterraneo, e del piano operativo di intervento RamogePol. La simulazione di doppia situazione emergenziale ha coinvolto le acque antistanti il porto: inquinamento dafuel oile inquinamento da HNS (Hazardous and Noxious Substance), un’innovazione rispetto agli anni scorsi (le esercitazioni sono annuali) che ha visto il supporto del servizio MAR-ICE dell’Emsa, del Chimico del Porto di Savona, dell’Arpa Liguria e dell’Ispra.

Sono stati inoltre attivati tre sistemi previsionali dello spostamento degli idrocarburi, messi in campo dal ministero della Transizione ecologica tramite la società convenzionata Castalia, dall’Arpa Liguria e dalla Direzione Marittima di Genova (con il supporto tecnico di Ias-Cnr di Oristano).

L’Italia ha partecipato con le navi di Castalia e della Marina Militare e di altri mezzi aeronavali della Guardia Costiera.

L’esercitazione RamogePol riguarda solo l’attività in mare, ma il ministero ha voluto proporre alla Prefettura di Imperia e agli enti territoriali della Liguria, che hanno prontamente accettato, di intervenire all’evento simulando la pulizia della costa, in caso di spiaggiamento dell’idrocarburo. Pertanto, la Prefettura di Imperia, con il supporto della Regione Liguria e del Comune di Imperia, ha coordinato la pulizia di una spiaggia, con cento volontari formati dal Dipartimento di Protezione civile con Legambiente, nell’ambito del progetto Neptune III.

Alle esercitazioni è seguita una conferenza stampa al museo navale alla quale hanno partecipato il ministero della Transizione ecologica, con il direttore generale della Direzione Protezione Natura e Mare Oliviero Montanaro, le autorità italiane, francesi e monegasche coinvolte e il segretariato Ramoge.