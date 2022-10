(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Contratti. Petriccioli (Cisl FP), Bene ok Cdm su ccnl Sanità. Ora accelerare per la firma definitiva

Roma, 5 ottobre 2022 – “Bene l’approvazione in Consiglio dei Ministri del CCNL Sanità Pubblica. Ora non c’è ulteriore tempo da perdere: accelerare il via libera della Corte dei Conti per giungere alla firma definitiva e rispondere ai bisogni di lavoratori, professionisti e famiglie in questo momento davvero difficile!”

Lo scrive su twitter il Segretario Generale della Cisl FP, Maurizio Petriccioli.

